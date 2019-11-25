Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал вдвое – опрос

В два раза увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

При этом позитивно к главе государства относится подавляющее большинство опрошенных.

"Первые шаги деятельности президента и его команды 62% граждан Украины оценивают позитивно (19% – полностью позитивно, 43% в основном позитивно). Негативные оценки дали 24%, что в два раза больше, чем в августе", – говорится в результатах исследования.

В то же время большинство граждан не удовлетворены тем, как работает сейчас Верховная Рада – 47%, против 34% тех, кого работа парламента удовлетворяет (45.5%).

Также во время опроса украинцы назвали пять первых действий, которые обязан сделать Зеленский на посту президента.

"Прекращение огня на Донбассе – 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) – 51%, снижение тарифов – 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц – 35%, уменьшение влияния олигархов на политику – 28%", – отмечено в информации.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинцы стали разочаровываться в новой власти и меньше доверять команде президента Владимира Зеленского, о чем говорят данные социологического опроса, проведенного в начале ноября Центром Разумкова.

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