Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рейтинг доверия к Зеленскому опять обвалился: результаты опроса

49.9т
Читать материал на украинском

В Украине обвалился рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, если в сентябре 2019 г. украинцы показывали позитивное отношение к главе государства –72% опрошенных, то уже в октябре рейтинг составил 66%. В ноябре уровень доверия к Зеленскому составил 64%, а в конце месяца уже всего 52%.

Новости
Украинцы резко выступили против открытия рынка земли: результаты опроса

Отмечается, что число негативно настроенных граждан тоже возросло с 7 до 19%.

Также на 10% с начала ноября уменьшилось число тех, кто одобряет деятельность президента – с 64% до 54%. И на 13% выросло число тех, кто не одобряет – с 23% до 36%.

Опрос в Украине

Опрос в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в два раза увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
опрос
Поделиться в Facebook
60
Комментарии
42
59
Смешно
188
Интересно
42
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Можно дать украинское гражданство Галустяну или Слепакову.. че они хуже зеленского? чем не президенты украины??? вот хоть убейте ничем не отличаются!! готов поспорить
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Михайлович Андрей, Это было бы супер!Обожаю НАШУ РАШУ,ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА ЧИНГИСХАНА и тд
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
украинская забава : "Опусти гетьмана"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Вегера Вячеслав, А у Вегеры Вячеслава забава такая"Весь мир насилья мы разрушим,до основанья,а затем...."
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Иванов Владимир, в отличие от русской - молись на царя, как на бога, хотя этот бог - Бледная Моль и носильщик чемоданов..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Настоящий обвал начнется, когда они начнут дерибанить землю. Полученных от продажи земли денег не хватит, чтобы заткнуть рты учителям, врачам, военным, милиционерам и т.д., потому что это же не нефть, которую качают и качают, а это ОДНОРАЗОВАЯ продажа.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Вегера Вячеслав, Ну а тебя за пределами этой помойки кто то знает?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Коваленко Андрій, а тебя за пределами этой помойки кто-то знает???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги