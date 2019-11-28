Рейтинг доверия к Зеленскому опять обвалился: результаты опроса

В Украине обвалился рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, если в сентябре 2019 г. украинцы показывали позитивное отношение к главе государства –72% опрошенных, то уже в октябре рейтинг составил 66%. В ноябре уровень доверия к Зеленскому составил 64%, а в конце месяца уже всего 52%.

Отмечается, что число негативно настроенных граждан тоже возросло с 7 до 19%.

Также на 10% с начала ноября уменьшилось число тех, кто одобряет деятельность президента – с 64% до 54%. И на 13% выросло число тех, кто не одобряет – с 23% до 36%.

Опрос в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в два раза увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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