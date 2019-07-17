Рейдеры 216-го округа: кто есть кто

В то время как победа Зеленского заставила часть людей объединяться чтобы противодействовать антиукраинскому реваншу, другие стремительно начали разрабатывать план как эту власть удержать и еще состояние свое сохранить.

Бывший член молодой команды Черновецкого, бывший регионал, перекрашенный в патриота в 2014 году депутат Верховной Рады Александр Супруненко прекрасно понимал, что в этот раз мандат легким не будет, потому изобрел схему, которая позволила победить в округе в любом случае. Далее – на языке оригинала.

Выборы-2019

В пресі вже з’являлися матеріали, які доводили зв'язок між Супруненком і двома іншими кандидатами-мажоритарниками: Віталієм Павликом та Павлом Тесленком. Причому цей зв'язок кандидати і не приховують, а Павлик так взагалі використовує ім’я нардепа у своїй передвиборчій кампанії, розповідаючи що саме завдяки Супруненко він і робить весь цей фестиваль нечуваної щедрості.

Але, як виявляється, це лише верхівка айсбергу. Нові факти свідчать, що у рейдерську групу з захоплення 216-ого округу входять значно більше людей. Ба більше, кандидатів у депутати.

Про діючих депутатів Київради Віталія Павлика та Павло Тесленко ми вже знаємо. Хлопців багато чого пов’язує. Коротко нагадаємо:

Ще за часів Черновецького вони були членами його "молодої команди"

Зараз обидва є членами фракції "Єдність" у Київраді;

Мають спільні бізнесінтереси, у тому числі і по адвокатському об’єднанню "Правозахисник";

Тесленко, як заступник голови Постійної комісії з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексутісно співпрацює з Павликом, який є членом Постійної комісії з питань бюджету, зокрема у питання фінансування ремонтів, реконструкцій, будівельних робіт, а також у питанні розподілу об’єктів комунальної власності;

Ставлення до нардепа Супруненко: до недавнього часу Павлик був його офіційним помічником, зараз цю функцію виконує дружина Марина Павлик, що до Тесленко то він і досі є помічником Супруненко на громадських засадах.

Ще цікавий момент. Ніби Павлик і Тесленко конкуренти на виборах. Але всі ці доріжки у дворах, встановлення поштових скриньок, заміна вікон у будинках за державний кошт, яке показується я особиста заслуга Павлика, ніяк не може обійтися без участі Тесленко. Бо він як заступник голови відповідної комісії у Київраді може як заборонити, так і дозволити. Судячи з усього, дозволив. І навіщо дозволяти своєму конкурентові щось таке робити, якщо звісно він конкурент, а не спільник?!

Далі переходимо до ФакторуЗе. Не враховувати який зараз просто не можна. Справа у тому, що 216-ий округ дав голосів за президента Зеленського більше, ніж будь-який інший округ у Києві. Пікантності додає той факт, що за округ,як ми знаємо, від Порошенка відповідав Супруненко. І виникає питання, а на кого насправді працював славнозвісний депутат?

Поява висуванця від Слуги народу Лесі Забуранної викликало майже однакову у всіх реакцію – хто це взагалі?! Опустимо її наукову діяльність, краще спробуємо розібратися у зв’язках.

У березні цього року у Вашингтоні відбулася зустріч у рамках Програми із розвитку жіночого партнерства і демократичного управління США-Україна, координаторкою якої була Леся Забуранна. Слід зазначити, що ця зустріч проходила під патронатом українського МЗС і посла у США Валерія Чалого, зокрема. Як відомо, зовнішньополітичний напрямок повністю належить президенту, а значить можна казати, що Порошенко знав про цю зустріч і схвалював її. Тому не дивно, що у складі делегації перш за все були присутні жінки-представниці саме президентської політсили. Наприклад, депутат Київради і членкиня фракції БПП Юлія Ярмоленко. Навіть з офіційних фото з заходу видні дружні стосунки між Ярмоленко і Забуранною. Дружнє ставлення до Ярмоленко підтверджує і Забуранна, коли ставить "сердечкі" під її фото на сторінціБлагодійного фонду "Взаємодія". Не секрет, що відомий у Києві фонд створений за гроші низькі благодійників, у тому числі Віталія Павлика і Олександра Супруненко, а керує фондом безпосередньо Юлія Ярмоленко.

Сьогодні БФ "Взаємодія" і депутатка Київради від БПП Ярмоленко повністю підтримують кандидата у депутати Віталія Павлика, який не соромиться використовувати фонд у своїх агітаційних заходах. Чи може висуванка від Слуги народу Забуранна симпатизувати кандидату Павлику? Судячи з її реакції під фото БФ "Взаємодія" так. То яким чином людина, яка ще у березні 2019-ого координувала пропорошенківську міжнародну зустріч раптом була висунута силою, яка поставила собі за мету "зробити їх разом знов"?

Пам’ятаєте ми казали, про те, що на президентських виборах за округ відповідав нардеп Супруненко? Чи міг він розраховувати на невеличку подяку від команди ЗЕ, якщо врахувати результати голосування?Та хто ж відмовить людині за такий результат, навіть якщо він попросить висунути свою людину? ЗеКоманда зараз щедра, одним своїм більше, одним менше. Тим більш всім відомий факт, що Слуга Народу поставив на потік продаж місць у списках і продаж прав використання свого імені мажоритарниками.

Поки що не зрозуміло, як випливло прізвище Забуранної серед представників ЗеКоманди, але не залишається сумніву, що вона як мінімум має дружні стосунки з рейдерським угрупованням Супруненко. А як максимум просто є його членом. Серед деяких кіл ширяться чутки, що Забуранна може бути родичкою Супруненко, і це ще б більше пояснило як її появу на окрузі, так і механізм здобуття перемоги. Чи могло угрупування Супруненко домовитися з ЗеКомандою про висунення Забуранної? Безперечно.

І це ще не все. Аналіз кандидатів свідчить, що до угрупування може входити ще один персонаж. Висуванець від Самопомочі Андрій Перехрест, у якого є одне слабке місце, його бізнес. Чи можуть депутати Київради мати на Перехреста вплив, чи може бути СТО об’єктом тиску на кандидата? Це не тільки ймовірно, а і цілком логічно. Тому чому б не використати Перехреста так саме, як і висуванця від ЄС Левіна. Тобто розпорошити голоси патріотичної і прогресивної частини виборців.

Отже у сухому залишку маємо наявне угрупування, мета якого - рейдерство 216-ого округу. Очолює його нардеп Супруненко, публічним обличчям і найбільш ймовірним переможцем кампанії визначений Павлик, Тесленко забезпечує тиск на місцевих комунальників і адміністрацію, Левін і Перехрест відтягують на себе голоси ідейних і прогресивних, Забурана забирає голоси людей, мізки яких майстерно хакнула ЗеКоманда.

Тож,Супруненко виграє при будь-якому розкладі, а те що мешканці Дарницького і частини Дніпровського району Києва знов будуть ошукані, те, що вони посадять собі на шию чергового баригу, то хто їм винен.

З іншого боку, тепер ви попередженні. Хочете, стріляйте собі у ногу. Тільки потім нікого не звинувачуйте що вам не сказали і ви нічого не знали.

Сергій Червоненко

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