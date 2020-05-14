"Реформаторский таран": в "Слуге народа" сообщили, зачем им Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил должность главы Исполнительного комитета реформ в Украине для продвижения реформ в нашей стране.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Политик отметил, что польза от Саакашвили будет, потому что он "реформаторский таран". При этом он отрицал, что создается некий "теневой Кабинет министров".

Михеил Саакашвили

"А чего теневой? Он – человек, который теневым точно не будет. Смотрите, мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что медиа-то трактуют наши идеи по-своему, а на самом деле никакого тайного основания нет. Просто есть Михеил Саакашвили, и он хочет помогать, почему бы ему не заняться реформами?" – пояснил Корниенко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ. Позже он объявил конкурс на должности членов Национального совета реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram