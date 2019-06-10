Референдум о мире с Россией: названы два риска, угрожающие разрушением Украине

Проведение в Украине референдума относительно формата переговоров с Россией создаст опасные риски разрушения целостности страны.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express" Сергей Згурец.

"Перекладывание ответственности на общество порой создает два риска. Первый – это доминирование некомпетентности, потому что так сказало большинство, а второй – размывание ответственности, которая непосредственно лежит на конкретных должностных лицах. Если нарушена территориальная целостность государства, то именно президент и силовые структуры должны обеспечить интересы страны", – пояснил эксперт.

Згурец считает, что вопрос с референдумом как раз выходит в ту зону, где "начинает размываться ответственность и возникает риск доминирования некомпетентности".

"Это укладывается в схему общения с обществом через кнопку. Но раньше кнопка была в телевизоре, а сейчас мы считаем, что такой механизм можно перенести и на решение глобальных проблем. Если люди давят на "нравится", то это значит, что мы делаем верно, однако это не всегда так. Есть вещи, которые под лозунгом "нравится" могут привести к разрушению базовых системных вещей", – подытожил он.

Референдум Народна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Также представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что команда Зеленского уже разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.

Журналист Павел Казарин отметил, что идея референдума, озвученная командой президента Зеленского, опасна для Украины, так как предполагает абсолютно диаметральные трактовки и интерпретации важных вопросов.

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