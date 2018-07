Референдум на Донбассе: Госдеп и Администрация Трампа четко ответили на предложение Путина

Администрация президента США Дональда Трампа и Государственный департамент не поддержали идею президента России Владимира Путина по поводу проведения референдума на Донбассе.

"Администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины. Минские соглашения - это процесс разрешения конфликта на Донбассе, и в этих соглашениях нет никакого выбора для референдума", – написал специальный помощник президента США Гаретт Маркис в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что так называемый референдум на территории, которая не является подконтрольной Украине, не будет легитимным.

В свою очередь, Госдеп США также подтвердили "Укринформу", что любые попытки провести соответствующее мероприятие не будут законными.

"Мы не рассматриваем поддержки референдума на востоке Украины", - сообщили в Госдепартаменте.

The Administration is not considering supporting a referendum in eastern Ukraine. The Minsk Agreements are the process for resolving the conflict in the Donbas, and these agreements do not include any option for referendum. (1/2)