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Референдум на Донбассе: Госдеп и Администрация Трампа четко ответили на предложение Путина

5.1тЧитать новость на украинском

Администрация президента США Дональда Трампа и Государственный департамент не поддержали идею президента России Владимира Путина по поводу проведения референдума на Донбассе.

"Администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины. Минские соглашения - это процесс разрешения конфликта на Донбассе, и в этих соглашениях нет никакого выбора для референдума", – написал специальный помощник президента США Гаретт Маркис в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что так называемый референдум на территории, которая не является подконтрольной Украине, не будет легитимным.

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В свою очередь, Госдеп США также подтвердили "Укринформу", что любые попытки провести соответствующее мероприятие не будут законными.

"Мы не рассматриваем поддержки референдума на востоке Украины", - сообщили в Госдепартаменте.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин признался, что РФ провела "референдум" в Крыму. Позже пресс-служба Кремля вырезала его слова из документа.

19 июля стало известно, что Трамп пригласил Путина посетить осенью Вашингтон. В этот же день появилась информация, что президент РФ предложил американскому коллеге провести "референдум" на Донбассе.

На это первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко ответила, что никаких мероприятий на оккупированный территориях страны не будет.

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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Тебе и дать то нечего - кроме своих 30 сре́бреников.
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Пиндос может оказаться прав-вместо Шоколадэнфюрера Трамп назначит, по согласованию с Путиным, адекватного Президента с Парламентом и ни какие референдумы не понадобятся. А шо???
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Графский Степан
Графский Степан
И правильно! Пусть пиндосы гонят хохложопых Донбасс "освобождать" )) Я бы многое отдал , чтоб посмотреть как это быдло там с землёй мешали.
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