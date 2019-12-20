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21 декабря • обновлено в 01:38
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"Развалить империю зла": Луценко призвал Трампа "спасти" Украину

1.1т
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Лишь президент США Дональд Трамп способен помочь закончить войну на Донбассе.

С таким заявлением выступил экс-генпрокурор Юрий Луценко 20 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, Штаты способны единолично принять решение о принятии Украины в НАТО, прекратив таким образом российскую агрессию.

"С моей точки зрения, это единственный способ закончить войну и угрозу со стороны России навсегда. Я уверен, что только Америка и, позволю себе сказать, такой президент, как Трамп, могут это сделать", – заявил Луценко.

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По его словам, Трамп может "развалить империю зла", как это в свое время сделал Рональд Рейган с СССР.

Луценко призвал Трампа принять Украину в НАТО

Луценко призвал Трампа принять Украину в НАТО

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли будет доведен до конца, поскольку у Демократической партии не хватит голосов.

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Темы
Российско-украинский конфликт Холодная война между Западом и Россией Война на Донбассе Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Дональд Трамп
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И это было у вас генеральным прокурором? Пердимонокль!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванова Елена, собачка, хватит бегать за мной из статьи в статью
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1
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, вот че тебе здесь надо?? что ТЕБЯ так волнуют НАШИ внутренние проблемы??? дура ватная!!!!
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1
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
По заголовку я подумал,что Луценко встречался с Трампом,а оказывается он лясы точил,с Савиком.
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