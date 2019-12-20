"Развалить империю зла": Луценко призвал Трампа "спасти" Украину

Лишь президент США Дональд Трамп способен помочь закончить войну на Донбассе.

С таким заявлением выступил экс-генпрокурор Юрий Луценко 20 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, Штаты способны единолично принять решение о принятии Украины в НАТО, прекратив таким образом российскую агрессию.

"С моей точки зрения, это единственный способ закончить войну и угрозу со стороны России навсегда. Я уверен, что только Америка и, позволю себе сказать, такой президент, как Трамп, могут это сделать", – заявил Луценко.

По его словам, Трамп может "развалить империю зла", как это в свое время сделал Рональд Рейган с СССР.

Луценко призвал Трампа принять Украину в НАТО Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли будет доведен до конца, поскольку у Демократической партии не хватит голосов.

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