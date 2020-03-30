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30 марта • обновлено в 16:46
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Разумков заставил нардепов в Раде надеть маски. Видео

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На внеочередном заседании Верховной Рады спикер Дмитрий Разумков уговаривал народных депутатов надеть защитные маски.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая отказывалась надевать маску якобы из-за того, что у нее аллергия (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

rada.gov.ua

"Смотрите, есть аллергия, а есть сейчас коронавирус. Давайте посмотрим, что лучше", – обратился к ней Разумков.

"Сейчас коронавирус!" Разумков заставил нардепов в Раде надеть маски. Видео

Скрин видео

По его словам, депутаты должны показывать людям пример.

Спикер добавил, что аппарат Рады обеспечил масками всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что народные депутаты из-за пандемии коронавируса рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить нардепам работать дистанционно.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Лиза Богуцкая Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины вирус политика
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