"Сейчас коронавирус!" Разумков заставил нардепов в Раде надеть маски. Видео

На внеочередном заседании Верховной Рады спикер Дмитрий Разумков уговаривал народных депутатов надеть защитные маски.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая отказывалась надевать маску якобы из-за того, что у нее аллергия (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Дмитрий Разумков rada.gov.ua

"Смотрите, есть аллергия, а есть сейчас коронавирус. Давайте посмотрим, что лучше", – обратился к ней Разумков.

Скрин видео

По его словам, депутаты должны показывать людям пример.

Спикер добавил, что аппарат Рады обеспечил масками всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что народные депутаты из-за пандемии коронавируса рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

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