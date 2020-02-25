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25 февраля • обновлено в 17:53
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Разумков в ЕС сделал важное заявление о возвращении Крыма и Донбасса

2.7т
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что возвращение оккупированных Российской Федерацией территорий Крыма и части Донбасса являются одинаково приоритетными для украинской власти.

Позицией руководства страны он поделился на встрече с президентом Латвии Егилсом Левитсом во вторник, 25 февраля, в Риге, сообщается на сайте парламента.

"Безусловно, будет разный подход к решению этих вопросов, но для нас они одинаково приоритетные. Ведь и там, и там наши граждане, наши земли", – сказал Разумков.

Разумков в Латвии заявил о возвращении Крыма и Донбасса

Разумков в Латвии заявил о возвращении Крыма и Донбасса

Посольство Украины в Латвии

Разумков также поблагодарил Левитса за готовность Латвии на международной арене поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

"Там, где не может говорить Украина, говорит Латвия. Там, где не слышно один голос услышат несколько. Мы чувствуем поддержку Латвийской Республики в рамках работы ПАСЕ, ООН и других международных организаций, и это очень важно для Украины", – отметил глава парламента.

Разумков в Латвии заявил о возвращении Крыма и Донбасса

Разумков в Латвии заявил о возвращении Крыма и Донбасса

Посольство Украины в Латвии

Спикер ВРУ выразил президенту Латвии благодарность за поддержку Украины на пути к членству в НАТО. "Мы сотрудничаем на пользу не только Украины, но и всей Европы, и делаем все зависящее от нас для сохранения демократических принципов", – отметил Разумков.

В свою очередь Левитс выразил надежду, что этот визит даст положительный импульс взаимоотношениям между государствами. В частности, он акцентировал на необходимости развивать сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

На что Разумков сказал, что это направление является важным для Украины. "Надеюсь, качественная коммуникация на уровне дипломатических миссий, парламентариев и чиновников позволит углубить сотрудничество между нашими странами", – отметил он.

Разумков в Латвии заявил о возвращении Крыма и Донбасса

Разумков в Латвии заявил о возвращении Крыма и Донбасса

Посольство Украины в Латвии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич неожиданно заявил, что Украина не полностью готова к возвращению полуострова.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я даже и не знала, что этот дурик к нам приехал
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0
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
6 лет ничего нового. Удачи Разумкову. Сбои поставок китайских товаров из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, дают возможность Украине выйти на мировой рынок туалетной бумаги. Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил экономист Михаил Кухар.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Один мощно заявил, второй мощно поддержал. На том и разошлись. И этой дичью кормят народ шестой год.
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