Разумков призвал изменить закон о языке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос языковых квот на телевидении и радио в Украине до сих пор не урегулирован, а закон о языке нужно менять.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком", напомнив, что закон имеет много позиций, которые будут вступать в действие постепенно. По его словам основным для политиков в в этом вопросе должен быть ответ на вопрос, объединит ли документ украинцев.

"Думаю, да (закон о языке надо менять, – Ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. Любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать – объединит это украинское общество или нет", – отметил Разумков.

Дмитрий Разумков Укринформ

Он уточнил, что соответствующие законопроекты зарегистрированы в парламенте, но не включены в повестку дня пленарных заседаний ближайших недель. По его словам, единой концепции в вопросе языкового закона среди политиков нет.

"А до этого была другая концепция принята, но ее тоже изменили. Но так не работает, абсолютно нет ничего постоянного. Исходя из этой логики, давайте не будем пользоваться мобильными телефонами, а вернемся к телефонам с диском. А почему нет? Надо делать так, чтобы все, что ты принимаешь или планируешь делать, шло на пользу, а не во вред. Так же и вопросы гуманитарной политики в государстве", – отметил политик.

Кроме того, председатель Верховной Рады, отметил, что среди членов фракции "Слуга народа" тоже нет единого мнения – парламентарии разделились на слишком радикально настроенных на защиту украинского языка депутатов и на тех, кто занимает совершенно противоположную позицию. Но большая часть, по убеждению Разумкова, будет придерживаться центристской позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции к году своего президентства заявил, что в Украине нет так называемого языкового вопроса. По его словам, справедливость должна быть ко всем национальным меньшинствам.

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