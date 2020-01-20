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21 января • обновлено в 00:53
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Разумков признался в постоянных нарушениях в Раде: появилось оправдание

1.2т
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то народные депутаты не смогли бы принять и четверти законопроектов.

Такое оправдание выдал он в понедельник, 20 января, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что есть. При всем уважении к регламенту, а вы видите, что я действительно пытаюсь придерживаться регламента", – заявил он.

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Разумков признался в постоянных нарушениях в Раде

Разумков признался в постоянных нарушениях в Раде

Скриншот из видео

По словам спикера, когда объемные законопроекты имеют множество правок, действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Верховной Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство, которые "касаются благополучия граждан".

"Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект два раза, мы ни одной правки или предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы", – добавил глава ВРУ.

Разумков заверил, что "несоблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Верховная Рада Украины закрыла пленарное заседание второй сессии парламента 9-го созыва и ушла на каникулы до 3 февраля.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Який ідіот. Виправдовує порушення регламенту. Ганьба
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