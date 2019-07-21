Разумков допустил свое спикерство в Раде: когда будет коалиция

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что может стать новым спикером Верховной Рады после парламентских выборов.

Об этом он заявил перед голосованием во время общения с журналистами, передает корреспондент OBOZREVATEL. "Я думаю, что все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить", — сказал политик. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом Разумков предупредил, что переговоры о формировании коалиции начнуться не так быстро, как бы всем этого хотелось.

Дмитрий Разумков

"Я не уверен, что завтра уже возможно, поскольку у нас вряд ли будут еще полные результаты, в том числе и по мажоритарщикам. Мы сегодня, я надеюсь, уже будем понимать более-менее результаты выборов по партийным спискам. До объявления результатов вряд ли будут глобальные переговоры", — добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, возле избирательного участка Разумков устроил словесную перепалку с пожилой украинкой. Между ними завязался спор по поводу работы партии.

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