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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Разумков допустил свое спикерство в Раде: когда будет коалиция

4.8т Читать материал на украинском

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что может стать новым спикером Верховной Рады после парламентских выборов.

Об этом он заявил перед голосованием во время общения с журналистами, передает корреспондент OBOZREVATEL. "Я думаю, что все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить", — сказал политик. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом Разумков предупредил, что переговоры о формировании коалиции начнуться не так быстро, как бы всем этого хотелось.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

"Я не уверен, что завтра уже возможно, поскольку у нас вряд ли будут еще полные результаты, в том числе и по мажоритарщикам. Мы сегодня, я надеюсь, уже будем понимать более-менее результаты выборов по партийным спискам. До объявления результатов вряд ли будут глобальные переговоры", — добавил он.

Разумков допустил свое спикерство в Раде: когда будет коалиция

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Как сообщал OBOZREVATEL, возле избирательного участка Разумков устроил словесную перепалку с пожилой украинкой. Между ними завязался спор по поводу работы партии.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не спешите делить шкуру неубитого медведя.
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Мир Миру
Мир Миру
Неможливо.
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0
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Raider Raider
Raider Raider
Вот кто держит власть в нашей стране и не он один , а не этот безмозглый клоун.
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