Разрушитель парков Киева и подельник сепаратиста хочет стать "Слугой народа"

Время перемен выносит на властные высоты редчайшее отребье. А неэффективный государственный аппарат не “фильтрует” попадание таких людей во власть.

Происходящее в 219-м избирательном округе (Святошинский район Киева) - яркая иллюстрация этому явлению, пишет "Аргумент". На выборы в Верховную Раду по 219 мажоритарному округу идет Ваган Товмасян.

У держателя столичного авторынка на Окружной - грязные дела, дурная слава и бандитская родня. Вчерашний “регионал” сменил политический окрас, но продолжает цинично вытирать ноги о киевлян. Это не мешает обладателю криминальной биографии выдвигаться от партии "Слуга народа".

Каким образом этот скандально известный персонаж, депутат Киевсовета от “Батькивщины”, прошел разрекламированный кастинг для кандидатов от ныне популярной политсилы - загадка. Своим предположением о причинах кадровой неразборчивости “Слуги народа” мы поделимся ниже. А сейчас - об основных вехах биографии этого неординарного политика.

Ваган Товмасян Аргумент

В связях неразборчив

До “Слуги народа” В. Товмасян пребывал в “Батькивщине”, по списку которой и стал одним из богатейших депутатов Киевсовета в октябре 2015 года. В Киевсовете стал членом бюджетной комиссии и одновременно - одним из влиятельнейших в стенах мэрии “решал” и … злостных прогульщиков.

До неразборчивой в связях “Батькивщины” В. Товмасян плотно сотрудничал с Партией регионов - пока та была у власти. Настолько близко, что его компания - ООО “Киеваэропроект”, согласно документам, найденным в Межигорье в 2014-м, разрабатывала проектную документацию для строительства вертолетной площадки в резиденции Виктора Януковича. Подписанный в 2010 году акт сдачи-приемки проектной документации на общую сумму свыше 335 тыс гривен между компанией "Кииваэропроект" и компанией "Танталит", владельцем большей части земли под Межигорьем, выловили из Киевского моря журналисты вместе с остальными документами после бегства Януковича из Украины.

А еще раньше, в 2011 году, во время открытия офиса Святошинской организации Партии регионов, что на улице Депутатская, 25 в Киеве, Товмасян выступал в качестве мецената партии. И даже получил за это “серебряный орден “Свобода і честь”” из рук депутата Верховной Рады Алексея Плотникова.

Правда, сегодня цена этого партийного “ордена” на интернет-аукционе не превышает 300 гривен. Быть меценатом Партии регионов, и не быть ее членом, и при этом получить заказ на проектирование вертодрома для самого В. Януковича - разве такое возможно? Конечно же, нет. Но в своей официальной автобиографии Ваган Товмасян свое членство в недоброй памяти ПР скрывает.

Товмасян против киевлян

Широкой публике гражданин Ваган Робертович Товмасян стал известен из-за скандального самозахвата и застройки парка “Орлятко” в Киеве (между улицами Гарматной и Василенко). Рейдерский захват парка Товмасяном не раз был описан, с приложением всех документов и доказательств в киевских медиа (первое расследование "Кто уничтожил парк "Орленок" вышло на “Громадському” в программе “Слідство Інфо” еще в декабре 2012 года).

Вкратце: в 2006 году в парке "Орлятко" появилось летнее кафе "Томас". Но временным сооружение было недолго: в следующем году кафе, которое находилось в собственности ООО "Стрит Геймз", выкупило ООО "ТВР Инвест" (оба предприятия – собственность Товмасяна). Тем самым была подготовлена почва для захвата 10 га земли в рекреационной зоне - в последующих решениях Киевсовета парк фигурировал просто как "земельный участок на бул. Ивана Лепсе, 9-в". Воровская команда Леонида Черновецкого в Киевсовете в 2007 году сделала все для того, чтобы не называть парк парком, и передать его Товмасяну для строительства четырехэтажного развлекательного центра.

Аргумент

Аргумент

Уродливое четырехэтажное здание “развлекательного центра” ORLY (“Орли”) с гостиницей и рестораном (на фото - в левом нижнем углу) Товмасян возвел в самом центре парка “Орлятко”, имеющего статус "зеленого насаждения общего пользования", что исключает там любое строительство.

Уже при “новой власти”, в 2016-м, Товмасян пытался повторить схему с захватом еще одного столичного парка - "Интернациональный" (проспект Леся Курбаса, тоже Святошинский район Киева). Для этого он хотел выбросить арендаторов с одного из участков в парке, чтобы “сесть” на участок самому. Не получилось.

Известна также история с украденными 350 га земель государственного агрокомбината “Пуща-Водица”. Тогда ООО "Серваг", принадлежащая Товмасяну, незаконно завладела 1,7 гектара. Получив гектары, их владельцы молниеносно добились решения Киевсовета, который поменял целевое назначение земли под строительство торгово-развлекательного комплекса. В результате, на этой земле теперь располагается авторынок Товмасяна. А ГПУ под руководством Юрия Луценко тем временем рапортует об успешно раскрытом преступлении и осужденном на 5 лет условно “стрелочнике”…

Товмасян против журналистов

Скандал с “отжимом” парка у киевлян шустрым уроженцем Армении имел поистине идиотское продолжение. Задумав идти в депутаты в Киевсовет, Ваган Товмасян решил “зачистить” информпространство от негатива в свой адрес, удаляя с сайтов за деньги критические материалы о его бесчинствах в парке “Орленок”. Но “Слідство Інфо” купить было невозможно, и тогда Товмасян пошел на журналистов судом.

Лучше бы он этого не делал.

Мало того, что суд Товмасян проиграл - времена изменились, и купить нужное ему решение суда бандитствующий бизнесмен не смог.

Партнер сепаратистов

Журналисты копнули глубже бизнес-связи Товмасяна, и всплыло, что одним из бизнес-компаньонов Товмасяна является Сергей Левицкий – владелец транспортных предприятий на Донбассе (в одном из них совладельцем является Товмасян – в "Ад Астер Логистик"), он же - соучредитель объединения с интересным для СБУ и ГПУ названием "Ассоциация автоперевозчиков ЛНР".

Еще одним ЛНР-ровским компаньоном Товмасяна по "Ад Астер Логистик" является Виктор Пеннер - кандидат на "выборах" в "главы ЛНР", а также советник по экономическим вопросам теперь уже бывшего т.н. "главы ЛНР" - Игоря Плотницкого.

Виктор Пеннер - в реестре лиц, скрывающихся от органов власти, причина - "создание террористической группы или террористической организации".

О нем известно, что в 2014-м году, после оккупации востока Украины, Пеннер боролся за кресло главы ЛНР, но на псевдовыборах проиграл.

Полностью сюжет по Вагану Товмасяну Бюро журналистских расследований "Свідомо" можно посмотреть здесь:

Рейдерство и бандитизм

У Анатолия Митюка, директора ДЮСШ №17, что в Святошинском районе столицы, проблемы с депутатами Киевсовета начались со школьного буфета.

Помещение буфета в 2014 году было сдано в аренду ФЛП Гетьман, которая оказалась гражданской женой будущего депутата Киевсовета, предпринимателя Сергея Рымаренко. Вскоре беспринципные предприниматели стали продавать в школьном буфете пиво, фактически превратив его в “наливайку”, что, конечно же, вызвало конфликт с руководством спортшколы. В качестве “переговорщика” в школу явился Ваган Товмасян, который в стиле 90-х стал отстаивать право арендатора “делать что угодно”.

Когда с 1 июля 2015 года пиво официально было признано алкогольным напитком, его продажа в школьном буфете продолжалась, в связи с чем директор обратился в полицию. Тогда конфликт вошел в острую стадию. На директора школы А.Митюка, совершенно неконфликтного человека, несколько раз напали “титушки” и избили, при этом Товмасян открыто угрожал расправой ему и членам его семьи.

В октябре 2015 года в школьном буфете вдруг стал функционировать предвыборный штаб “Батькивщины”, мнение руководства школы и родителей учеников по поводу шума, мусора и суеты полукриминальных элементов возле “штаба” никого не интересовало.

А с февраля 2016 года, в нарушение договора аренды, свежеизбранные депутаты Киевсовета Товмасян и Рымаренко самовольно закрыли буфет, и на площади в 140 кв. м оборудовали себе депутатские офисы, назвав их общественными приемными.

Аргумент

В результате дети не только остались без школьного буфета, где могли перекусить или попить сок после тренировки, но и вынуждены были платить за депутатские помещения. Ведь Товмасян и Рымаренко, по словам Митюка, будучи далеко не бедными людьми, и не думали платить за аренду и коммунальные услуги, накопив уже около полумиллиона долгов.

Отметим: при этом Ваган Товмасян из года в год входит в пятерку в рейтинге богатейших депутатов Киевсовета.

Срок аренды “буфета” истек 31 мая 2016 года. Директор школы категорически отказался давать согласие на продление договора аренды с "СПД Гетьман А.В." (гражданка Гетьман – гражданская жена Сергея Рымаренко, который является подельником Товмасяна, на фото ниже, справа).

Аргумент

Тогда угрозы директору и его семье усилились, а 18 сентября 2016 года на охраняемой стоянке неизвестные лица дотла сожгли его автомобиль.

Аргумент

По показаниям директора школы, бандитствующие депутаты Товмасян и Рымаренко организовали проверки его деятельности со стороны постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта с неформальным участием самого Товмасяна. А позднее - постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности, также с его неофициальным участием. Также, по инициативе Товмасяна, школа подверглась проверкам Департамента земельных ресурсов КГГА и Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Очевидная цель проверок - сорвать нормальное функционирование школы.

К слову, примерно по той же схеме в 2010 году Товмасян, при содействии тогдашних городских властей, безнаказанно захватил помещения площадью в 816 кв. м у детей из клуба "Джерело" (ул. Святошинская 4, Святошинский район, Киев).

По сути, Ваган Товмасян привлек к преступной деятельности возглавляемой им региональной ОПГ чиновников Киевсовета - столичную спортшколу уничтожали подчиненные известного спортсмена, киевского мэра Виталия Кличко

20 сентября 2016 года директор ДЮСШ Анатолий Митюк и его заместитель в пресс-центре УНИАН публично обратились к Юлии Тимошенко с просьбой обуздать бандитствующих депутатов, избранных от ее политической силы.

Бандитам - Раду?

А с весны 2018 года года Ваган Товмасян начал раздачу “гречки” в Святошинском районе. Что имеет юридическое определение “подкуп избирателей” и является уголовным преступлением.

В начале апреля 2018 года, накануне Пасхи, в школах Святошинского района была зафиксирована массовая раздача продуктовых наборов с символикой благотворительного фонда депутата Киевсовета Вагана Товмасяна. В продуктовый набор, кроме кулича, входила бутылка вина "Кагор".

А в конце мая - начале июня продуктовые наборы раздавались жителям района в пакетах с политической рекламой партии "Батькивщина" и лично депутата Вагана Товмасяна (фракция ВО "Батькивщина").

А также газетой "Святошин News" с заголовками вроде "Ваган Товмасян: Только реальные дела". В состав набора входили рис, мука, макароны, крупы, масло, сахар и чай.

Кроме того, местному жителю удалось сфотографировать объявление с графиком выдачи продуктовых наборов от Товмасяна, где указаны дни, когда должна была раздаваться "предвыборная гречка" (с 4 июня по 6 июля), а также адреса выдачи.

Все это происходит под “лейблом” "Благодійний Фонд Вагана Товмасяна" и бесхитростным девизом “За майбутнє Борщагівки!”

То есть, задолго до парламентских выборов Ваган Товмасян начал деятельно “окучивать” округ. Намереваясь взять очередную вершину - стать депутатом теперь уже Верховной Рады.

И в этом ничего необычного нет. Попытки (и успешные попытки) прохождения в Раду представителей и лидеров различных организованных преступных группировок (ОПГ) были и раньше. Удивление вызывает другое: с такой, откровенно бандитской, биографией Ваган Товмасян идет в Раду под знаменами и лозунгами “партии Зеленского” “Слуга народа”.

Возможно, ответ мы найдем между скупых строк официальной биографии В. Товмасяна, где между “дата рождения” в 1981 году в Армении, “окончил Институт международных отношений при Киевском национальном университет им. Тараса Шевченко по специальности “международные экономические отношения”” в 2003 году и “с 2007 года занимается частным предпринимательством” зияет пустота.

Возможно, Ваган Товмасян таким образом скрывает свое родство с известными Товмасянами г. Днепропетровска. Теми самыми Товмасянами из днепропетровского “филиала” ОПГ братьев Савлоховых, гремевшей на всю Украину и даже за ее пределами (кстати, мало кто сегодня помнит, что “ядро” ОПГ Савлоховых сформировалось в Днепропетровске, откуда главари банды со временем перебрались в Киев, сохранив обширные связи в регионе).

О делах тех дней осталось мало свидетельств. Тем ценнее они.

В частности, дядя В. Товмасяна - Карен (Карэн) Товмасян стоял у истоков создания ОПГ Савлоховых. И “засветился в криминальных историях, описанных языком документов УБОП МВД в таких публикациях:

Именно этому родству Ваган Товмасян обязан и своему поступлению в престижный ИМО при КГУ. Именно с этим обстоятельством В. Товмасян скрывает свои “корни” и не детализирует свою биографию. Именно близкое знакомство с видным “регионалом” Эльбрусом Тедеевым - любимцем ныне покойных бориса и Таймураза Савлоховых, дало Вагану Товмасяну “вступительный билет” в Партию регионов.

Именно это родство с влиятельным в прошлом бандитом и патриархом украинского криминального “движа”, обширные связи дяди стали лучшей рекомендацией для “Слуги народа”.

Пожалуй, это все, что стоит знать об этом кандидате в депутаты.

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