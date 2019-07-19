Разочаровались в "русском мире": террористы "Л/ДНР" внезапно отвернулись от России

Террористы "Л/ДНР", призванные из числа местных жителей, резко разочаровались в перспективах "русского мира" и массово отказываются получать российское гражданство.

Это произошло из-за усиления проукраинских настроений в обществе и роста ожиданий положительного решения руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, на снижение уровня заинтересованности в оформлении гражданства РФ повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей к их увольнению с военной службы по окончанию контрактов.

Террористы "Л/ДНР" внезапно отвернулись от России

Интересно, что ранее российское оккупационное командование активизировало меры по принуждению личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ подавать документы на оформление российских паспортов.

Ситуация на Востоке Украины mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пообещал паспорта всему Донбассу, что является опасным прецедентом и нарушением норм международного права.

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