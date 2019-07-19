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Разочаровались в "русском мире": террористы "Л/ДНР" внезапно отвернулись от России

7.6т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР", призванные из числа местных жителей, резко разочаровались в перспективах "русского мира" и массово отказываются получать российское гражданство.

Это произошло из-за усиления проукраинских настроений в обществе и роста ожиданий положительного решения руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, на снижение уровня заинтересованности в оформлении гражданства РФ повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей к их увольнению с военной службы по окончанию контрактов.

Террористы "Л/ДНР" внезапно отвернулись от России

Террористы "Л/ДНР" внезапно отвернулись от России

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Интересно, что ранее российское оккупационное командование активизировало меры по принуждению личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ подавать документы на оформление российских паспортов.

Ситуация на Востоке Украины

Ситуация на Востоке Украины

mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пообещал паспорта всему Донбассу, что является опасным прецедентом и нарушением норм международного права.

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Темы
Российско-украинский конфликт АТО на Донбассе
Теги
Новости ЛНР ДНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"... Это произошло из-за усиления про украинских настроений в обществе и роста ожиданий в обществе положительных решений руководством Украины проблем временно оккупированых территорий.." ну ,да и сразу забыли своих убитых друзей ,родных близких ,свои разрушенные дома и ежедневные обстрелы! У ГУР Украины своя реальность
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины." блин, и эти олигофрены финансируются из наших налогов!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
какие могут быть "проукраиснкие настроения" после того сколько детей и женщин убили укровыб.лядки?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Виня Ксения, девочка! а в чем он не прав? вы, мрази, убивали мирное население, поэтому вас сейчас в Европе и судят!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Виня Ксения, хочешь российский паспорт,клуша?
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