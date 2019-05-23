"Разочаровал избирателей": украинцы выступили за немедленную отставку Зеленского

На сайте президента Украины 22 мая зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского.

По состоянию на 13:20 четверга, 23 мая, ее подписали более 17,5 тысяч украинцев. В петиции говорится, что действия нового главы страны разочаровали народ.

"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", — сказано в обращении автора петиции Максима Безрука.

Владимир Зеленский

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!" — гласит электронный документ.

Кроме того, на сайте есть вторая петиция — "Отставка президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний" в течение 6 месяцев. Пока что она набрала более 2,5 тысячи голосов.

Отметим: для того, чтобы петиция отправилась на рассмотрение, ее должны подписать не менее 25 тысяч человек в течение трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его Администрации Андрей Богдан 21 мая.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.

Украинцы также не приняли идею Зеленского провести референдум по вопросу примирения с Россией. Например, известная журналистка Янина Соколова считает такое намерение предательством Украины и отказом от того, чего стране удалось добиться за последние пять лет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!