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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
ПолитикВсе статьи автора

Разбудите редакторов УП. У них отпуск

6.6т

Прочел вчера забавную статью на главной странице Украинской правды: "10 громких задержаний времен Порошенко, которые ничем не закончились" - о "высокопасадовцях", которых обвинили в коррупции, и которые "попри серйозні звинувачення залишаються на свободі."

К удивлению, обнаружил среди чиновников, депутатов и бюрократов - себя, экс-лидера партии (как тут написали правильно).

Целый день настойчиво пытался связаться с автором статьи или редакторами, но безуспешно.

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Вынужден обратиться публично и попросить собственника издания и главреда быть объективным СМИ. И поправить допущенные ошибки, не доводя дело до судебного разбирательства.

Ошибок очень много. Автор слабый, материал однобокий и не вычитанный редактором.

Итак, у меня в статье 9-е место. Передо мной нардепы Поляков и Розенблат.

Автор статьи указывает, что Корбана задержали в 2015-ом году. На всякий случай напомню, чиновником я перестал быть за полгода до этого события после того, как покинул должность первого зама главы Днепропетровской ОДА. О каком высокопосадовце вы пишете?

Дальше. Уголовное производство. Или вас, уважаемая редакция УП, кто-то умышленно попросил не писать о том, что дело мое не о коррупции, а о политических преследованиях, или добавьте в список Саакашвили. Потому что дело мое было политически мотивировано, направленное на снижение политактивности. И судили меня не за то, что я у кого-то что-то украл, а за то, что я кому-то перешел дорогу. За то, что создавал добробаты и вытаскивал наших солдат из смертельных котлов.

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А уже в сентябре 2017-го года Генпрокуратура сняла с меня все обвинения - из-за отсутствия доказательств по всем ранее предъявленным эпизодам. Более того, главное управление Нацполиции в Днепропетровской области своим решением закрыло уголовное преследование по делу о расхищении средств "Фонда обороны страны", не найдя доказательств и установив факты, которые реабилитируют деятельность фонда. Скажу вам больше. Нацполиция установила историческую значимость деятельности фонда в обороне Украины.

Ребята, не ленитесь, делайте факт-чекинг, информация есть в открытых источниках. Таким образом, сведения в статье о том, что я под "условным" сроком - фактически лживые. Я там еще нашел 15 грамматических ошибок, и три "заказные" статьи от "реформаторов" под видом грантовых проектов на сайте, бегло просмотрев ленту, но то уже мелочи.

Разбудите кого-то из редакторов УП. У них кажется отпуск.

P.S. И ещё, уважаемые журналисты УП, хоть иногда заглядывайте в Википедию.

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Автор
Геннадий КорбанГеннадий Корбан
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Геннадия Корбана
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Pisantchin Antonina
Pisantchin Antonina
От в тому то й біда, що журналісти часто перекручують факти, а то й пишуть відверту брехню і не несуть за це відповідальності. Я розумію, що свобода слова, але має бути якась межа.
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