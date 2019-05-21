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"Рассчитываем на Зеленского": в России заговорили о сигналах от Украины

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что не собираются "искусственно сворачивать" отношения с Украиной и надеются на "адекватную оценку" ситуации новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом "РИА Новости" сказал глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко. Он прокомментировал дипломатические связи Украины и России, подчеркнув, что от команды Зеленского не поступало сигналов о желании вернуть послов двух стран в Киев и Москву.

"Мы не настаиваем, никому не навязываемся. Украина пока, насколько нам известно, не собирается назначать нового посла, по крайней мере, это было при Порошенко. И от новых властей такого сигнала не поступало", – сказал Руденко.

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Российский дипломат добавил, что в Украине "делают очень противоречивые заявления" как по Минскому процессу, так и по двусторонним отношениям с Москвой.

"Поэтому будем ждать их реакции. Мы настроены на позитив. Мы не собираемся искусственно свертывать эти отношения больше того, что было сделано", – заявил Руденко.

"Рассчитываем на то, что Зеленский проявит ответственность, может быть, даже какую-то мудрость, и начнет адекватно расценивать реальную ситуацию в Украине и вокруг нее, и, может быть, на каком-то этапе вернутся и к вопросу об обмене послами", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, принимая американскую делегацию в день своей инаугурации (20 мая) Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
BY THE WAY, а почему у нас в Украине нельзя говорить, что ПОРОШЕНКО - ВОР?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Договариваться нужно Украине с нами, а не как нам с вами
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с росийскими свиньями ни о чем договариваться не будут! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Андрущенко Владимир, а ну розумник, навчи у що втягнули нас США.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Кожедуб ruslan, с тобой долбодятел,никто и не собирался договариваться!!!! У тебя, еб@нько свидомое, нет даже мозгов, что бы что-то понять в какое гавно, вас втянули америкосы...
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