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''Расписались в несостоятельности!'' В России закатили скандал из-за нового плана по Донбассу

3.3тЧитать материал на украинском

В России возмутились предложению ОБСЕ урегулировать войну на Донбассе без помощи Минских договоренностей, но с привлечением ООН.

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что в неэффективности урегулирования конфликта виновата Украина, пишет ТАСС. Так он отреагировал на инициативу спецпреда ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика найти альтернативу Минским договоренностям.

"Нам не хотелось бы думать, что спецпредставитель ОБСЕ расписывается в своей несостоятельности и неготовности решать поставленные перед контактной группой задачи. Задачи, которые мы, несмотря на сложности и откровенное противодействие со стороны Украины, решаем уже на протяжении долгого времени, добиваясь конкретных результатов", – заявил представитель страны-агрессора.

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По мнению Грызлова, ТКГ является единственным путем решения войны на востоке Украины.

Борис Грызлов

Борис Грызлов

Facebook Борис Грызлов

"Большего политического веса в современном мире просто не существует. Позиция Российской Федерации остается последовательной и неизменной: путь к миру в Донбассе лежит через точное выполнение Минских соглашений, которые явно не желает выполнять нынешнее украинское руководство", – рассыпался в обвинениях Грызлов.

Как писал OBOZREVATEL, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик предложил заменить Минские договоренности на новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Россия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Умение ДРОЧИТЬ на вяликих СИФИЛИТИКОВ : Иван Грозный, Петя 1, Ленин... на сортирной России называют ПАТРИОТИЗьМОМ ! Ебанутая недоНАЦИЯ - СИФИЛИС человечества, подлежащий лечению / уничтожению !
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Т.е., Минские договоренности Порошенко подписал, не собираясь их выполнять? Что, собственно, и требовалось доказать - брехливость укровлады налицо. Поэтому и договариваться с ней не о чем - остается просто мочить... можно и в сортире...
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Русский КрыСчанин, облизывай шоколадную ЗАЛУПУ ТМ "Рошен" !
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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