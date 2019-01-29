''Расписались в несостоятельности!'' В России закатили скандал из-за нового плана по Донбассу

В России возмутились предложению ОБСЕ урегулировать войну на Донбассе без помощи Минских договоренностей, но с привлечением ООН.

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что в неэффективности урегулирования конфликта виновата Украина, пишет ТАСС. Так он отреагировал на инициативу спецпреда ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика найти альтернативу Минским договоренностям.

"Нам не хотелось бы думать, что спецпредставитель ОБСЕ расписывается в своей несостоятельности и неготовности решать поставленные перед контактной группой задачи. Задачи, которые мы, несмотря на сложности и откровенное противодействие со стороны Украины, решаем уже на протяжении долгого времени, добиваясь конкретных результатов", – заявил представитель страны-агрессора.

По мнению Грызлова, ТКГ является единственным путем решения войны на востоке Украины.

Борис Грызлов Facebook Борис Грызлов

"Большего политического веса в современном мире просто не существует. Позиция Российской Федерации остается последовательной и неизменной: путь к миру в Донбассе лежит через точное выполнение Минских соглашений, которые явно не желает выполнять нынешнее украинское руководство", – рассыпался в обвинениях Грызлов.

Как писал OBOZREVATEL, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик предложил заменить Минские договоренности на новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

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