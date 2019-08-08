Раскол в "Слуге народа": Разумков объяснил, что происходит

В партии "Слуга народа" нет тенденции к расколу, несмотря на публичные конфликты ее представителей.

Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков ВВС Украина. Таким образом он отреагировал на споры между новоизбранными депутатами от "Слуги народа" Давидом Арахамией и Александром Дубинским.

"Несмотря на то, что говорят о "расколе" – это некорректно. Ведь это партийная дискуссия. Она была раньше и сейчас. Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству... Мы можем проводить это в офисе, и даже на эфирах. Это другой подход к публичной политике", – сказал Разумков.

Разумков и Дубинский УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия сделал признание о пророссийских "слугах народа".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!