"Раскол": у Путина отреагировали на решение Украины о единой церкви

В Кремле заявили, что Россия не может поддержать создание поместной православной церкви в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинской стороны "расколом", передат УНИАН.

"Вы знаете позицию русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", – сказал он.

Президент Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви 17 апреля. Он сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому Патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.