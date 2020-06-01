Раде предложили снизить проходной барьер для партий на местных выборах

Депутаты от "Слуги народа" выступили с предложением внести изменения в Избирательный кодекс Украины и снизить проходной барьер с 5% до 3% для партий на местных выборах.
Соответствующая предложенная норма содержится в проекте закона №3453 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно обеспечения партийного плюрализма при формировании состава представительных органов и избрании выборных лиц на местном уровне". Он был внесен в Раду 8 мая.
Согласно карточки законопроекта, его инициатором выступил нардеп от СН Александр Качура.
В частности, проектом закона предлагается:
снижение проходного барьера с 5% до 3% для партий-участников электорального процесса на местном уровне, путем внесения соответствующих изменений в Избирательный кодекс Украины.
Отметим, что в настоящее время документ передан для ознакомления в комитетах.
скриншот
w1.c1.rada.gov.ua
карточка законопроекту
w1.c1.rada.gov.ua
Как рассказал OBOZREVATEL, в Верховной Раде серьезно занялись подготовкой к местным выборам. Несмотря на карантин и коронавирус, они пройдут уже в октябре 2020 года. Впереди – попытки полностью ликвидировать региональные партии и дать право выбираться членам только крупных политсил.
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