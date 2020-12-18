Рада заслушает Кабмин о карантине и рассмотрит назначение министра: повестка на 18 декабря

В пятницу, 18 декабря, в Верховной Раде состоится традиционный час вопросов к правительству.

Согласно повестке дня заседания, народные депутаты заслушают членов Кабмина о введении карантина и вакцинации населения Украины от болезни COVID-19.

После этого Рада рассмотрит назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов Украины.

Также будут рассмотрены законопроекты:

по льготам и повышению оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения (№4464);

о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (№4472);

о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры (№3009) и другие.

Всего в повестке дня 50 законопроектов и проектов постановлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада рассмотрела назначения двух министров и провалила голосование за третьего. Также был принят ряд законопроектов.