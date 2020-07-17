Рада закрыла летнюю сессию: до скандального закона о языке не дошли

Рада не голосовала за скандальный закон о языке от Бужанского.

Депутаты Верховной Рады в пятницу, 17 июля, второй день подряд не смогли проголосовать за языковой закон, вокруг которого в Украине разгорелся скандал.

Сессию, которая началась в 10:00 и прошла с несколькими перерывами, глава парламента Дмитрий Разумков объявил закрытой уже к 14:00, так и не поставив законопроект на рассмотрение.

Напомним, что инициатором проекта закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" выступил "слуга народа" Максим Бужанский. Документом он предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Рада закрыла исполнением государственного гимна сессию 17 июля, так и не рассмотрев языковой закон Бужанского

Его рассмотрение в регламент Рады вносили и за день до этого, 16 июля. Тогда сессия затянулась до 16:00, но рассмотрение некоторых вопросов, в том числе и языкового, вынуждены были перенести – из-за торжественного заседания Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В этот же раз, несмотря на внесение в повестку дня ВРУ, законопроект №2362 тоже не рассматривали. Отметим, что в это время под зданием ВРУ проходила акция протеста против принятия соответствующего проекта закона.

После закрытия заседания Разумков предложил коллегам принять участие в фотосессии (Facebook Yan Dobronosov)

Закрытие сессии ВРУ 17 июля (Facebook Yan Dobronosov)

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