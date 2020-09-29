Рада впервые в истории рассмотрела электронную петицию: требовали создания комиссии по "вагнеровцам"
Во вторник, 29 сентября, Верховная Рада Украины впервые в истории рассмотрела электронную петицию, в которой родные погибших требовали создания ВСК для расследования срыва операции по вывозу в Украину наемников ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук во время заседания парламента.
"Впервые в истории Верховной Рады, как мне сообщили, мы начинаем слушания по новой процедуре ... Это – рассмотрение электронной петиции", – подчеркнул парламентарий.
В петиции требовали расследовать данный факт как возможную государственную измену. В Раде с трибуны отвечала представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла.
Для нардепов она пояснила, что комитет не принимает решения о создании Временной следственной комиссии, поэтому вопрос был перенаправлен к регламентному комитету.
"Принимая во внимание, что постановление о создании ВСК уже зарегистрировано, соответствующее решение о создании или не создание такой ВСК в частности должен принимать зал (ВР – Ред.) и определяться по потребности в такой комиссии", – сообщила она.
Как сообщал OBOZREVATEL :
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеривцямы" в Беларуси может быть причастен председатель Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ПВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ПВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.