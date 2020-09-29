Рада впервые в истории рассмотрела электронную петицию: требовали создания комиссии по 'вагнеровцам'

Во вторник, 29 сентября, Верховная Рада Украины впервые в истории рассмотрела электронную петицию, в которой родные погибших требовали создания ВСК для расследования срыва операции по вывозу в Украину наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук во время заседания парламента.

"Впервые в истории Верховной Рады, как мне сообщили, мы начинаем слушания по новой процедуре ... Это – рассмотрение электронной петиции", – подчеркнул парламентарий.

В петиции требовали расследовать данный факт как возможную государственную измену. В Раде с трибуны отвечала представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла.

Для нардепов она пояснила, что комитет не принимает решения о создании Временной следственной комиссии, поэтому вопрос был перенаправлен к регламентному комитету.

"Принимая во внимание, что постановление о создании ВСК уже зарегистрировано, соответствующее решение о создании или не создание такой ВСК в частности должен принимать зал (ВР – Ред.) и определяться по потребности в такой комиссии", – сообщила она.

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