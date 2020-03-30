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30 марта • обновлено в 14:35
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Рада уволила главу Минздрава Емца

2.5т
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Верховная Рада Украины поддержала увольнение министра здравоохранения Ильи Емца.

За проект постановления №3283 проголосовал 271 народный депутат.

Илья Емец

Илья Емец

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Емец был назначен на должность главы Минздрава 4 марта в составе нового Кабинета министров Дениса Шмыгаля.

В декабре 2010 года он уже становился министром здравоохранения при президентстве Виктора Януковича, отправлен в отставку в мае 2011 года из-за отсутствия реформ в медицинской сфере. По причине пятимесячного срока на должности смог избежать люстрации.

Скандальные высказывания Ильи Емца

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации глава Минздрава сказал, что из-за коронавируса “умрут все пенсионеры”.

В "Большом интервью" для телеканала "112 Украина" Емец оскандалился новым высказыванием о пенсионерах. Он призвал бизнес поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, но не тратить финансы на людей с возрастом более 65 лет.

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Персона
Илья Емец
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Верховная Рада Украины
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