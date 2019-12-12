Рада упростила выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса: в чем суть закона

Верховная Рада упростила выдачу паспортов для украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе или стали переселенцами.

Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"(относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)" поддержали 348 народных депутатов.

Так, закон определяет, что оформление соответствующих документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, этими гражданам может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Верховная Рада, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывает Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 10 декабря депутатами парламентской фракции "Слуга народа" был зарегистрирован соответствующий законопроект, а уже 12-го за него проголосовали.

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