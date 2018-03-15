Савченко исключили из комитета по Нацбезопасности Украины

Верховная Рада проголосовала за исключение внефракционного народного депутата Надежды Савченко из парламентского комитета по Национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержал 261 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента.

Проект постановления №5543 был подготовлен комитетом по Нацбезопасности.

По мнению членов парламентского комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом соответствующего органа.

Как сообщал "Обозреватель", генеральный прокурор Юрий Луценко также заявил, что в Верховную Раду будет внесено представление о лишении Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте.