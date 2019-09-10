Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 10 сентября, приняла законопроект о перезагрузке власти, которым предлагается ввести возможность прохождения госслужбы по контракту.

За инициативу депутатов партии "Слуга народа" проголосовали 273 народных депутатов. Данные о проекте Закона № 1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" обнародованы пресс-службой ВР.

Отметим, депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" проголосовали против, удержались или же не голосовали за принятие за основу данного законопоекта.

Иллюстрация. Заседание ВР Укринформ

Отмечается, что целью и задачей законопроекта является "упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождения от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением Закона, и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений".

Одним из нововведений законопроекта является то, что с лицом, которое назначается на должность госслужбы, может быть заключен контракт.

Решение об отнесении должности госслужбы к должностям, назначение на которые осуществляется с заключением контракта, принимается субъектом назначения или руководителем органа до проведения конкурса. Срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет.

Согласно изменениям, закон "О государственной службе" не будет распространяться на руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом, и его заместителей.

Результаты голосования Скрин видеотрансляции

Поименное голосование:

Напомним, 10 сентября Рада поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

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