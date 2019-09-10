Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против

4.2т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 10 сентября, приняла законопроект о перезагрузке власти, которым предлагается ввести возможность прохождения госслужбы по контракту.

За инициативу депутатов партии "Слуга народа" проголосовали 273 народных депутатов. Данные о проекте Закона № 1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" обнародованы пресс-службой ВР.

Отметим, депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" проголосовали против, удержались или же не голосовали за принятие за основу данного законопоекта.

Новости
Кешбек за жалобы и оплата по-новому: Рада приняла важное решение

Иллюстрация. Заседание ВР

Иллюстрация. Заседание ВР

Укринформ

Отмечается, что целью и задачей законопроекта является "упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождения от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением Закона, и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений".

Одним из нововведений законопроекта является то, что с лицом, которое назначается на должность госслужбы, может быть заключен контракт.

Решение об отнесении должности госслужбы к должностям, назначение на которые осуществляется с заключением контракта, принимается субъектом назначения или руководителем органа до проведения конкурса. Срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет.

Согласно изменениям, закон "О государственной службе" не будет распространяться на руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом, и его заместителей.

Результаты голосования

Результаты голосования

Скрин видеотрансляции

Поименное голосование:

Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против

Напомним, 10 сентября Рада поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте.

  • Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Бред сивой кобылы. Не существует юридического понятия "перезагрузка власти". Просто бред.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel