Рада отказалась рассматривать увольнение Климкина: что дальше

В понедельник, 1 июля, Комитет по иностранным делам Верховной Рады не рассмотрит постановление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Об этом заявил член комитета Владимир Арьев, передает УНН.

"Этот вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. Из-за последних событий члены комитета имеют большое сомнение в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще", – пояснил нардеп.

При этом Арьев назвал такими "событиями" не только "действия в Парламентской ассамблее, но и связанные с нотами".

Председатель комитета Анна Гопко подчеркнула, что рассмотрение представления на увольнение Климкина перенесли на 9 июля.

"Мы приняли сейчас решение – во вторник в 12:00 собрать комитет, чтобы одобрить (проект постановления об увольнении Климкина. – Ред.)", – отметила она.

Павел Климкин

Она также сообщила, что на заседание комитета будет приглашен Вадим Пристайко, кандидатуру которого на должность главы МИД предлагает парламенту президент Украины Владимир Зеленский.

Гопко прогнозирует, что комитет поддержит увольнение Климкина и согласится с кандидатурой президента на пост министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще 17 мая написал заявление о своей отставке. Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении главы МИД, но 6 июня нардепы провалили голосование по отставке министра.

11 июня министр иностранных дел Климкин попросил народных депутатов проголосовать за его отставку.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил МИД Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

1 июля парламентский комитет должен был рассмотреть вопрос об увольнении Климкина. Также должно было быть рассмотрено назначение на эту должность замглавы Офиса президента Вадима Пристайко.

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