МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Рада отказалась отменять санкции против NewsOne и "112 Украина"

3.7тЧитать материал на украинском

Верховная Рада не поддержала инициативу об отмене результатов голосования за обращение к Совету национальной безопасности и обороны с рекомендацией ввести санкции против телеканалов "112" и NewsOne.

За инициативу членов фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Нестора Шуфрича на заседании 18 октября проголосовали лишь 54 народных депутата при минимально необходимых 226, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, спикер Верховной Рады Андрей Парубий может подписать постановление о санкциях в отношении "112" и NewsOne. Оно вступит в силу со дня публикации.

Новости
Одиозный Мураев продал NewsOne: названо имя нового владельца телеканала

Вилкул и Шуфрич аргументировали необходимость отменить решение по обращению к СНБО тем, что при рассмотрении соответствующего документа были нарушены Конституция и Регламент парламента, в частности зафиксированы факты неперсонального голосования, а также не были учтены замечания отдельных нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла постановление об обращении в СНБО относительно введения санкций касательно компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne 4 октября.

Ограничительные меры также затронут организации "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" и "Новости 24 часа".

Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныСНБО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
44
3
Смешно
27
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Закрыть помойку к чертовой матери!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги