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Рада на внеочередном заседании рассмотрит два вопроса: первые детали

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Верховная Рада на внеочередном заседании 22 мая будет рассматривать два вопроса, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это – изменения в закон "О выборах народных депутатов" и правки к закону "О публичных закупках", говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно с повесткой дня, относительно первого законопроекта будет отвечать глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. За изменения к закону о публичных закупках ответственным назначили главу комитета по вопросам экономической политики Андрея Иванчука.

Рада на внеочередном заседании рассмотрит два вопроса: первые детали
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Регистрация нардепов запланирована на 12:00. Объяснительная записка, проект и представление закона о публичных закупках в Раде уже зарегистрирован, а законопроекта о выборах нардепов, по состоянию на 11:41, на сайте парламента не было.

Согласно с объяснительной запиской проекта о закупках, документ даст возможность законодательно регулировать вопросы своевременных закупок товаров и услуг для подготовки и проведения выборов, а также обеспечит однозначное применение норм законов про выборы и устранения их неточностей в этой сфере.

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Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду. В этот же день он подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Главе ВР Андрею Парубию поручили 22 мая созвать внеочередное заседание и рассмотреть на нем изменения в закон о выборах. Нардепы будут голосовать за исключение мажоритарной составляющей и понижение проходного порога с 5 до 3%. Списки партий будут закрытыми.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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