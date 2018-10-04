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Рада дала старт украинизации: озвучены основные проблемы вокруг закона

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Законопроект №5670-д о функционировании украинского языка, который Верховная Рада 4 октября приняла за основу, призван как можно скорей заполнить правовой вакуум в данном вопросе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат от БПП Александр Бригинец. Нардеп напомнил, что сегодня в Украине нет закона, который регламентирует употребление того или иного языка, в том числе государственного.

"Все четыре закона, которые сегодня рассматривались - от ВО "Свобода", "Самопомочі" и двух групп депутатов – были направлены на узаконивание, усиление и уточнение роли государственного языка. Сама роль определена Конституцией, но детали не прописаны… В конце концов, закон, который был проще и однозначнее, набрал больше голосов, и он будет обрабатываться", - объяснил политик.

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"Были проблемы именно в этом законе. Главная проблема была в том, что он в определенной степени не отвечал некоторым другим существующим законам - например, "О телевидении и радиовещании", "Об образовании", где уже указано, как должен работать тот или иной язык. К счастью, вчера на комитете по культуре и духовности эти противоречия были сняты. Это дало определенную фору этому закону, вокруг него объединился зал и закон был проголосован в первом чтении", - рассказал Бригинец.

По его словам, в документ может быть внесено еще много существенных изменений до рассмотрения во втором чтении.

Нардеп также напомнил, что скандальный "закон Колесниченко-Кивалова", регулирующий языковую политику, уже прекратил свое действие несколько месяцев назад, когда Конституционный суд признал его неконституционным.

"Многие говорят - почему именно сейчас, почему такая спешка? Этот закон надо было принять еще в 1991-92 годах, но сейчас был правовой вакуум. Не было никакого закона, который бы регламентировал языки. Правовой вакуум должен заполнить сегодняшний закон", - объяснил политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Документ определяет, что каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. При этом в детсадах наряду с украинским языком можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством.

Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента - на любом другом.

Также законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Этот орган хотят уполномочить утвердить стандарты украинского языка, в частности требования к уровням владения им.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияЗакон о языках
Персона
Александр Бригинец
Место
Украина
Объекты
украинский языкБППВерховная Рада Украины
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Слово "украина" на языке Киевской Руси означало "провинция". С приходом Орды вся Киевская Русь стала провинцией - Украиной. Просто территорией, называемой на карте "Украина". Не страна. Не субъект. Я это к тому, что название у нас не фартовое. Надо менять. Возможно на Русь. Мож, попрёт тогда.)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Мороз Дмитрий, прекрати хуйню нести. Ты просто не в курсе.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Украинизировать Украину? Выходит, шо Украина недостаточно украинская? Представляете себе такое в любой другой стране? В России? Во Франции? В Германии?)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Мороз Дмитрий, ой ли, не понял? Уверен. что всё понял. Только "дурака" включил)
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Прокапало Ігор, я тоже не смотрю рос. ТВ. И, не понял, почему я тебе "вражина"? Я на тебя напал? Шото украл? Ударил? Что случилось? Имею иную точку зрения? И это уже враг? Так, это ж в СССР так было.)
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Следующим этапом убьют всех у кого обнаружатся родственники в России. Цель - убить все коренное население.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Михайлов Андрей, ТОЧНО. Вообще всех сук убьём!!!! И это не следующий этап, а первый. И коренных и не коренных. Всяких. Понимаешь?
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Скала Богдан
Скала Богдан
Михайлов Андрей, а,, коринное населения" це ті кацапи яких привезли після голодомору організованого совкам.
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