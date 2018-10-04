Рада дала старт украинизации: озвучены основные проблемы вокруг закона

Законопроект №5670-д о функционировании украинского языка, который Верховная Рада 4 октября приняла за основу, призван как можно скорей заполнить правовой вакуум в данном вопросе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат от БПП Александр Бригинец. Нардеп напомнил, что сегодня в Украине нет закона, который регламентирует употребление того или иного языка, в том числе государственного.

"Все четыре закона, которые сегодня рассматривались - от ВО "Свобода", "Самопомочі" и двух групп депутатов – были направлены на узаконивание, усиление и уточнение роли государственного языка. Сама роль определена Конституцией, но детали не прописаны… В конце концов, закон, который был проще и однозначнее, набрал больше голосов, и он будет обрабатываться", - объяснил политик.

"Были проблемы именно в этом законе. Главная проблема была в том, что он в определенной степени не отвечал некоторым другим существующим законам - например, "О телевидении и радиовещании", "Об образовании", где уже указано, как должен работать тот или иной язык. К счастью, вчера на комитете по культуре и духовности эти противоречия были сняты. Это дало определенную фору этому закону, вокруг него объединился зал и закон был проголосован в первом чтении", - рассказал Бригинец.

По его словам, в документ может быть внесено еще много существенных изменений до рассмотрения во втором чтении.

Нардеп также напомнил, что скандальный "закон Колесниченко-Кивалова", регулирующий языковую политику, уже прекратил свое действие несколько месяцев назад, когда Конституционный суд признал его неконституционным.

"Многие говорят - почему именно сейчас, почему такая спешка? Этот закон надо было принять еще в 1991-92 годах, но сейчас был правовой вакуум. Не было никакого закона, который бы регламентировал языки. Правовой вакуум должен заполнить сегодняшний закон", - объяснил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Документ определяет, что каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. При этом в детсадах наряду с украинским языком можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством.

Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента - на любом другом.

Также законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Этот орган хотят уполномочить утвердить стандарты украинского языка, в частности требования к уровням владения им.

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