"Работать всю ночь!" Стало известно о тайной встрече Зеленского со "слугами народа"

Президент Украины Владимир Зеленский накануне первого заседания Рады 9-го созыва проведет закрытое совещание с фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на источник в политической силе. Встреча будущих парламентариев состоится в среду, 28 августа.

"С 16:00 до 19:00 все мы собираемся в "Парковый" [выставочный центр, там ранее находится штаб СН], где пройдет встреча будущей фракции с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил он.

На закрытом совещании также будет представлен будущий премьер-министр - Александр Гончарук.

Алексей Гончарук Из открытых источников

По словам источника, депутатам предварительно была поставлена задача "быть готовым работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией".

Также он заявил, что "в первый же день мы должны будем принять порядка 100 законов, принять закон о большой реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка", а также планируется голосование за состав правительства.

Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" Из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "Слуге народа" назвали имена будущих глав комитетов Верховной Рады, почти все из которых достались пропрезидентской партии.

Ранее стало известно, что "Слуга народа", вероятно, составит коалицию с двумя партиями - "Голосом" и "Батькивщиной".

Что касается должностей министров обновленного Кабмина, то, по словам одного из лидеров СН Давида Арахамии, кресла определены уже примерно на 70%.

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