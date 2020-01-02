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2 января • обновлено в 21:03
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Работала в Москве: что известно о новой главе Посольства США в Украине

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Кристина Квин, которая после окончания миссии Уильяма Тейлора временно возглавила Посольство США в Украине, ранее работала дипломатом в Москве и Париже.

Как передает НВ, Квин получила диплом бакалавра в области политологии в Лос-Анджелесе (Оксидентал Колледж) и некоторое время работала маркетологом Los Angeles Times, одной из самых тиражных газет США.

Затем она окончила магистратуру Военного колледжа армии США (в области стратегических исследований).

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С 1992 года Квин работает на дипломатической службе США, впервые была назначена в консульство в Париже, после чего успела поработать в Москве (занималась вопросами окружающей среды и энергетики) и посольстве Лондона.

В Киев она Квин попала после отстранения американского посла Мари Йованович, фактически возглавляя миссию США почти месяц.

Кристина Квин

Кристина Квин

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • о том, что Тейлор покинет должность временно поверенного в делах США в Украине с 1 января, стало известно 19 декабря. Тогда же Квин была названа его преемницей.

  • Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

  • В конце своей каденции он записал обращение к гражданам Украины, в котором похвалил ее за прогресс в решении конфликта на Донбассе, выразив поддержку от всех политических сил США.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Уильям Тейлор
Место
Украина
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