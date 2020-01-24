Рабинович назвал глупостью отказ Зеленского посетить форум Холокоста

Отсутствие президента Украины на Всемирном форуме памяти Холокоста – неосторожный поступок, на который Владимира Зеленского подтолкнули его неумные соратники.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Это был совершенно феноменальный форум, проведенный на высочайшем уровне при участии пяти президентов и шести королей. Первые лица государств произносили высокие речи: вице-президент США Пенс, президент Франции Макрон, президент России Путин не говорили о политике – они говорили о будущем народов. Так, Путин предложил созвать Всемирный форум памяти жертв Холокоста, что вызвало огромный интерес у присутствующих. Много говорили и о перекручивании истории. И нам – людям, живущим в Украине – очень важно слышать это. Горжусь, что я в составе делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" был на всех этих мероприятиях, включая открытие памятника "Свеча памяти", – подчеркнул Вадим Рабинович.

А вот президент Украины Владимир Зеленский участия в форуме не принимал. Комментируя этот факт, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщил, что к нему "обращались все российские телеканалы с одним вопросом: "Что случилось с Зеленским?".

"Я уже говорил и повторю: кто-то дал ему неумный совет не принимать участия во Всемирном форуме жертв Холокоста. Не исключаю, что этот "гениальный" план подсказал главе государства кто-то из порошенковской группы "соросят". Ведь у Зеленского не такой уж и большой международный опыт, чтобы самому решать, участвовать или нет в этом мероприятии мирового уровня", – предположил Вадим Рабинович.

"Считаю, что это очень неудачная рекомендация одного из советников президента. Думаю, кто-то с умным видом объяснил, что это правильно, но на самом деле это было неверно. И мне просто обидно, что о нас и нашем президенте опять говорят в негативном ключе. Хочется позитива для нашего государства. Ведь важно, чтобы Украина звучала на мировой арене. Мы должны сидеть рядом с лидерами ведущих государств, а мы этого не делаем. И это плохо", – считает политик.

Поэтому, продолжил Вадим Рабинович, "Зеленский должен сделать выводы в отношении того человека, который ему предложил такую модель поведения".

Впрочем, отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме жертв Холокоста не повлияет на двусторонние отношения между Украиной и Израилем, но вместе с тем он уверен – президенту "не стоит идти на поводу у меньшинства и считать героями тех, кто таковыми не является".

"Я не думаю, что это (отсутствие на форуме Зеленского, – ред.) сильно навредит украинско-израильским отношениям. В Израиле знают о молодости нашего президента и его неопытности. Но нужно понимать, что страну на мифах не построишь! Те, кто убивали мирных жителей и прятали оружие в "схронах" – не победители и не цвет нации. Если уж на то пошло, то называйте улицы по аналогии с "улицей Маршала Конева" и "улицы штурмбанфюрера СС такого-то". Чтобы все всем было понятно!" – с иронией заметил сопредседатель Оппозиционной платформы – За жизнь.

"Маленькая горстка людей не должна диктовать всей стране свои правила и выдворять нас на задворки цивилизации… Страшно, что над нами уже смеются! А нам нужно спасать страну, прекращать нести ахинею и вставать с колен!" – призвал Вадим Рабинович.

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