"Забывает, что происходит": Портников назвал основную проблему Зеленского

Проблема президента Украины Владимира Зеленского в его короткой политической памяти.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал украинский журналист Виталий Портников.

"Зеленский до 2014-15 годов вообще не занимался и даже не интересовался украинской политикой. И как мне кажется, не изучал украинскую политику. И это общенациональная беда украинцев, которые забывают через несколько месяцев, что с ними происходило", – считает он.

Портников добавил, что вскоре Зеленский столкнется с проблемой, когда он не пойдет на условия России.

"Большая часть электората Зеленского, которая является пророссийской или обывательской, от Зеленского сразу же отвернется. Значит, Зеленскому останется повернуться лицом к тому электорату, который за него не голосовал. Тут уж ничего не поделаешь", – объяснил журналист.

Портников отметил, если Зеленский откажется от капитуляции Украины, он должен быть готов к тому, что Кремль объявит его попавшим "под влияние националистов и радикалов", и начнет искать на замену ему "нового президента".

Владимир Зеленский

Журналист подчеркнул, что политики должны перестать лгать украинцам и обещать скорый мир с Россией.

"Этот конфликт будет долгим, как на ближнем Востоке или в Приднестровье, Грузии. Единственное, что можно сделать – это успокоить ситуацию. И чем сильнее будет наша армия, спецслужбы, органы власти на местах, то тем меньше у россиян будет желание стрелять. Это должно быть заданием государства номер один", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников резко раскритиковал украинскую власть, назвав ее следствием олигархического реванша.

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