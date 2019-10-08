"Забывает, что происходит": Портников назвал основную проблему Зеленского

Проблема президента Украины Владимира Зеленского в его короткой политической памяти.
Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал украинский журналист Виталий Портников.
"Зеленский до 2014-15 годов вообще не занимался и даже не интересовался украинской политикой. И как мне кажется, не изучал украинскую политику. И это общенациональная беда украинцев, которые забывают через несколько месяцев, что с ними происходило", – считает он.
Портников добавил, что вскоре Зеленский столкнется с проблемой, когда он не пойдет на условия России.
"Большая часть электората Зеленского, которая является пророссийской или обывательской, от Зеленского сразу же отвернется. Значит, Зеленскому останется повернуться лицом к тому электорату, который за него не голосовал. Тут уж ничего не поделаешь", – объяснил журналист.
Портников отметил, если Зеленский откажется от капитуляции Украины, он должен быть готов к тому, что Кремль объявит его попавшим "под влияние националистов и радикалов", и начнет искать на замену ему "нового президента".
Владимир Зеленский
Журналист подчеркнул, что политики должны перестать лгать украинцам и обещать скорый мир с Россией.
"Этот конфликт будет долгим, как на ближнем Востоке или в Приднестровье, Грузии. Единственное, что можно сделать – это успокоить ситуацию. И чем сильнее будет наша армия, спецслужбы, органы власти на местах, то тем меньше у россиян будет желание стрелять. Это должно быть заданием государства номер один", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников резко раскритиковал украинскую власть, назвав ее следствием олигархического реванша.
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