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10 октября • обновлено в 14:03
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"Я такой человек!" Зеленский назвал главную цель своего президентства

7.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить войну с Россией на Донбассе.

Об этом он заявил в четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Когда меня выбирали президентом, я хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество — президента, который прекратит войну. Поэтому именно такой Зеленский остается, и я всегда буду таким оставаться. Я такой человек!" — сказал глава государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Он также обратил внимание на основную проблему после начала войны на Донбассе.

"Главная ошибка была, когда многие приехали из оккупированной части, а мы как власть не обеспечили их местом жительства, работой", — подчеркнул президент.

По его словам, многие из них уехали в поисках убежища.

"Почему я сказал, что виновата власть? Объясняю. Власть не может всего... Власть не обеспечила. Власть занималась политикой и войной", — подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер заявил, что проведение пресс-марафона украинского главы Владимира Зеленского именно в этом заведении было идеей Офиса президента.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Serov Oleg
Serov Oleg
посади хряка петьку и считай,что останешься в истории...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Искренне желаю Зеленскому, чтобы его слова о прекращении войны превратились в реальность. Да и Украине желаю того же.
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