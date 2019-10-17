"Я должен кому-то звонить?" Вакарчук резко ответил на вопрос о Зеленском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук опроверг разговоры о том, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

Об этом политик заявил в интервью "Украинской правде". Он отметил, что когда в ночь парламентских выборов глава государства на брифинге заявил, мол, "приглашает его к разговору", то никакого общения между ними не произошло.

"На самом деле это было единственное публичное заявление с их стороны, что кто-то хочет нас куда-то приглашать. Никто из партии "Слуга народа" к нам ни разу по поводу участия в коалиции не обращался", — сказал нардеп.

Зеленский и Вакарчук Obozrevatel

Он также добавил, что и во время президентской кампании к какому-либо объединению усилий его никто не звал. А "напрашиваться" он не собирался.

"Манера общаться через интервью, безусловно, интересная, новая и креативная. Но я считаю, что более эффективное общение — это глаза в глаза. Он президент Украины. Их ответственность в их руках. Я должен кому-то звонить? Это их выбор. Им избиратели доверили. В них большинство, они принимают решение", — подчеркнул Вакарчук.

По его словам, идти в коалицию ради коалиции партия "Голос" никогда не хотела. Зато всегда стремилась менять страну и делать это при тех обстоятельствах, что есть на сегодня — в частности, которые избиратели дали в руки политикам как инструмент.

Он признался, что его команда не против помогать, голосовать за прогрессивные положительные идеи, которые предлагают президент, правительство и монобольшинство. В то же время ответственности на себя брать не собирается.

"Конституционное право тех, кто получил большинство, иметь возможность формировать это большинство самостоятельно. Безусловно, мы не можем быть частью власти. Но не собираемся смотреть со стороны на ошибки и злорадствовать из них. Мы всегда готовы поправлять, помогать, подставлять плечо. Но ответственность — их", — подытожил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде. Об этом он заявил в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, после обнародования первых итогов голосования Национальным экзит-полом.

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