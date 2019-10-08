"В Зеленского бросают камни!" Лукашенко публично разнес Запад из-за Донбасса

Запад оставил президента Украины Владимира Зеленского самого решать конфликт на Донбассе.

Такое мнение высказал глава Беларуси Александр Лукашенко на форуме "Минский диалог" во вторник, 8 октября, передает "Интерфакс".

"Мы этого Зеленского, которого загрузили страшным грузом — не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", — сказал он.

По словам Лукашенко, происходящее в Киеве, показывает, что "там без разбора используют определенные силы, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента".

"И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", — подчеркнул он.

Александр Лукашенко

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", — заявил глава Беларуси.

По его словам, если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в республике готовы поспособствовать встрече любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе.

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