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8 октября • обновлено в 13:24
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"В Зеленского бросают камни!" Лукашенко публично разнес Запад из-за Донбасса

5.4т Читать материал на украинском

Запад оставил президента Украины Владимира Зеленского самого решать конфликт на Донбассе.

Такое мнение высказал глава Беларуси Александр Лукашенко на форуме "Минский диалог" во вторник, 8 октября, передает "Интерфакс".

"Мы этого Зеленского, которого загрузили страшным грузом — не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", — сказал он.

По словам Лукашенко, происходящее в Киеве, показывает, что "там без разбора используют определенные силы, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента".

"И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", — подчеркнул он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", — заявил глава Беларуси.

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По его словам, если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в республике готовы поспособствовать встрече любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Зеленский
Место
Беларусь
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Serov Oleg
Serov Oleg
даа..скотобаза свидо-майданутая,пора скидывать этого дристуна...14го жовтня усе на майдан,епта!нет капитуляции,плять!авакова на царство!яроша-министром иностранных справ!
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a alexeyon
a alexeyon
Serov Oleg, упоротое, свалило на вата сми.. хотя нет, оставайся чучело.. ті смешное очень.. да и не уйдешь, кремлевским тролякам не платят комменті на вата сми..
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Ой, ну так уже й "розніс". Так собі писк мишки під віником. А спрямувати свій публічний гнів проти Путіна, аби забирався геть з України, слабо?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
a alexeyon, продолжай бежать за морковкой о российских войсках.
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a alexeyon
a alexeyon
Plotnikov Alex, ага.. тему с ихтамнетами продвигай в своем улусе московском.. гиркин,безлер и остальное шобло граждане Украины.. ага..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А Моника не знала что в кровати надо быть ласковой???Она ж сама полезла в кровать...там не только шампанское наливают..)..Ну давайте снизойдем до жалости к его малолетним детям и инсулиновой бабушки)) Украинцы что ж вы избрали инцибела???у вас был выбор...а теперь пожалейте его???не стыдно??
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