"Пистолет в руках у Зеленского": названо радикальное решение проблемы Донбасса

Украина на переговорах по Донбассу может шантажировать Россию возможностью признания "Л/ДНР". Тогда оккупированные территории станут головной болью РФ, а не Украины.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя возможности для давления президента Украины Владимира Зеленского на Кремль.

По словам блогера, у Зеленского на переговорах "должен быть какой-то пистолет в руках", чтобы заставить РФ прислушаться к позиции Украины.

"Эти условия есть у нас с 2014 года. Просто все их боялись назвать. Самое страшное, что могла сделать Украина, когда оформилось ОРДЛО в этом виде под российским контролем – это тупо признать "ДНР" и "ЛНР", – объяснил он.

На вопрос, должна ли Украина после такого шага полностью отгородиться от "Л/ДНР" стеной, Сазонов ответил: "Стену необязательно, достаточно просто минных полей. Наши ребята и так держат оборону. На самом деле, такая идея тогда витала в воздухе, но ни один украинский политик ее не рискнул озвучить, потому что формально ты отказываешься от украинских территорий, ты предатель родины и попадаешь под уголовную статью. Она звучала только на экспертном уровне".

Как подчеркнул журналист, если Украина вдруг заявляет о намерении признать ОРДЛО или не бороться за их возвращение, "тогда это становится российской головной болью в гораздо большей степени, чем нашей".

"Россия хватается за голову и говорит – зачем нам эта головная боль? Нам нужна эта головная боль как раз в составе Украины под нашим контролем, с прозрачными границами, чтобы в случае чего использовать как плацдарм для наступления, кошмарить всю остальную Украину, иметь свое политическое представительство в Верховной Раде – с правом вето на любой законопроект, который задевает интересы жителей Донбасса", – пояснил он.

"Вопрос надо ставить в таком ключе – Украине нужно ОРДЛО? Мы выживем и сами. Украина конечно хочет видеть ОРДЛО в своем составе, но не любой ценой и не на российских условиях. ОРДЛО хочет в Украину? Да. Россия хочет, чтобы ОРДЛО вернулось в Украину? Очень да. Тогда, ребята, доставайте ручки и тетрадки и записывайте, чего Украина хочет в обмен. Именно так надо строить дискуссию. Это тот пистолет, который есть у Зеленского", – заключил Сазонов.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате", запланированные на середину ноября, могут стать "последним шансом" для России.

Альтернативой "нормандскому формату" Пристайко назвал развертывание на Донбассе международной миротворческой миссии.

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