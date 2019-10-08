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8 октября • обновлено в 19:03
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"Извините, что не сдохли!" В Раде ответили ветеранам АТО

5.7т Читать материал на украинском

В Украине отмена льгот для части ветеранов АТО и ООС будет возможна лишь после консультаций власти с участниками боевых действий.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, комментируя соответствующую инициативу своей коллеги по фракции Галины Третьяковой. Также нардеп отреагировала на проведенный ветеранами флешмоб под лозунгом "Извините, что не сдохли!"

"Я хочу подчеркнуть, что никакие важные решения не будут приняты без обсуждения. Президент Украины на встрече с силовыми органами, с руководством Минобороны заверил, что льготы для военнослужащих останутся", – подчеркнула депутат.

По словам Кравчук, в Вооруженных силах могут быть сформированы комиссии, которые проверят у военных статус участника боевых действий (УБД).

"Кто-то из прокуратуры мог приехать на несколько дней и получить УБД, или из других органов, которые не имеют отношения к людям, которые годами в окопах на передовой. Тут справедливость должна быть восстановлена. Это еще будет обсуждаться на совместных встречах с Министерством обороны, Минветеранов и профильным комитетом", – отметила она.

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Кравчук также объяснила нашумевшие слова Третьяковой о необходимости "защищать только тех, кто что-то потерял на войне".

"Могут быть потери не только физические, мы тоже это понимаем. Нужна и психологическая реабилитация для тех военнослужащих, которые там несколько лет пробыли. Я занималась программой реабилитации по Киевской области, считаю, что это не менее важно, чем люди, которые стали, например, инвалидами", – подчеркнула она.

Нардеп считает, что заявление ее коллеги "было немножко вырвано из контекста", а также "сформулировано не слишком корректно".

"Мы тоже приносим извинения, если это было принято довольно болезненно. Никакие такие решения не будут предприниматься без обсуждения с участниками боевых действий и представителями министерства", – заявила политик.

Кравчук также заверила, что понимает участников флешмоба "Извините, что не сдохли!", и выразила надежду на диалог с ними.

"Извините, что не сдохли!" В Раде ответили ветеранам АТО

ukr-online.com

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что статус участника боевых действий на Донбассе должны получать не все военнослужащие, побывавшие на фронте, а льготы необходимо предоставлять только тем, "кто что-то потерял на войне".

Ветераны АТО встретили такую инициативу массовым флешмобом под лозунгом "Извините, что не сдохли!"

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Льготы в Украине Война на Донбассе
Персоны
Евгения Кравчук Галина Третьякова
Место
Украина
Теги
Льготы Ветераны войны на Донбассе
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не извеним, да и трибунал не позволит....
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Serov Oleg
Serov Oleg
ксива участника ато-300гривен во всех переходах....
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Создается впечатление, что власти просто нечем заняться. Будоражат общество, бросаются из стороны в сторону, нет системной работы. Легче всего забрать и порезать, чем создать и возвести.
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