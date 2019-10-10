"Иначе не будет!" Зеленский дал Раде два года и поставил ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной Раде два года на принятие самых важных законопроектов.

О том, как принимаются решения, Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца). Он отметил, что общение касательно всех законопроектов проходит очень долго.

"Все лидеры стран аплодировали той скорости, с которой мы работаем… Все они знаю, что если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Это прошли все страны мира. Поэтому я говорил депутатам Рады – лучше в первом чтении принять закон, потом на комитетах убрать все ошибки", – сказал Зеленский.

Он добавил, что если будет какая-то принципиальная ошибка, Зеленский готов вернуть законопроект в Раду.

"Но вы его уже приняли. Уже шаги пошли. Это правильно, иначе не будет работать страна", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встречу с Зеленским было аккредитовано около 300 журналистов. Длиться марафон будет более 10 часов.

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