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10 октября • обновлено в 14:03
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"Иначе не будет!" Зеленский дал Раде два года и поставил ультиматум

12.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной Раде два года на принятие самых важных законопроектов.

О том, как принимаются решения, Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца). Он отметил, что общение касательно всех законопроектов проходит очень долго.

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"Все лидеры стран аплодировали той скорости, с которой мы работаем… Все они знаю, что если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Это прошли все страны мира. Поэтому я говорил депутатам Рады – лучше в первом чтении принять закон, потом на комитетах убрать все ошибки", – сказал Зеленский.

Он добавил, что если будет какая-то принципиальная ошибка, Зеленский готов вернуть законопроект в Раду.

"Но вы его уже приняли. Уже шаги пошли. Это правильно, иначе не будет работать страна", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встречу с Зеленским было аккредитовано около 300 журналистов. Длиться марафон будет более 10 часов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Він зі своєю радою хоч 1000 законів за день, хоч 5 за 2 роки прийме, вони все одно не для людей, а для олігархів, Путіна та кого завгодно, лише не українців та держави. А тому щоб вони не прийняли, папір (ой, тепер смартфон) усе витримає. ТІЛЬКИ НЕ ЛЮДИ!!!
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Косо-криво, лишь бы живо ....
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Тисячний Богдан
Тисячний Богдан
У тебя монобольшинство в Раде. Какие 2 года когда вы пачками все что хотите принимаете? На кого это рассчитано?
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