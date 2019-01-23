Граждане, яростно сражаясь на выборах, не забывайте пять правил избирателя:
1. Избирателями мы будем только 31 марта, а людьми надо оставаться всю жизнь.
2. Оппоненты могут ошибаться и заблуждаться также как и вы, и возможно, после победы своего кандидата вам придется в этом убедиться.
3. Выборы придуманы для того, чтобы не пришлось друг в друга стрелять.
4. Выборы - это процедура для обычной замены руководителей, а не сотворение кумира или коронация доброго царя.
5. Как бы ни разделяли нас выборы у нас есть гораздо большее, что должно объединять всех сознательных людей - интересы государства, защита Родины, права человека. Принципы важнее фамилий.
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