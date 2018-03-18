Сегодня в Украине обсуждают лишь два события. Главное, это выборы Путина. Ну и на закуску, этот что именно сказал из Амстердама Михо своим сторонникам на Майдане. И то и другое абсолютно прогнозируемо, и никак не влияют на жизнь в самой Украине, но вызывает неподдельный и живой интерес у её граждан. И если спич Саакашвили из "европейской ссылки" хоть каким-то боком можно отнести к нашей стране, то выборы в России - вообще никак.

Тем более, что и результат известен, и интрига отсутствует. Но все равно, интересно же.... Сериал целый. Админресурс, фальсификации, доверенные лица, призывы спортсменов и актёров, митинги и т.д. Это все конечно ОЧЕНЬ важно для жизни граждан Украины. Никто правда не знает, в чем именно важность, но внимание от насущного отвлекает будь здоров...

Даже "Интригу" придумали себе. Наберёт ли Путин 60% или не наберёт. В смысле, дорисуют или нет. Спорят, обсуждают, экспертными мнениями обмениваются, ставки делают. Привычное состояние шоу. Акции протеста под Посольством, лозунги, кричалки, громкие заявления, мол, не дадим, не позволим, отстоим...

Что не дадим? Что не позволим? Что будем отстаивать? Не понятно.

Вот Подумайте. Всех интересуют совершенно предсказуемые выборы Президента Другого государства. Не отставка нашей Гонтаревой и договорняк в Парламенте, не новые изыски от Супрун и очередные инициативы националистов, не полная деградация прокурорской системы и отсутсвие вообще каких-либо результатов в раскрытии резонансных преступлений, не отсутствие реформ, не то, что вместе со снегом, сошёл асфальт. И даже не то, что скоро вновь повысят цены на газ и электричество.

Это все скучно и буднично. А вот выборы Путина, это да. Прям Завораживает...

Слушайте, Ребята, да у него все хорошо. Понимаете, все у него все хорошо. Он играет в серьезные геополитические игры. Его многие ненавидят, но у него все хорошо. И это надо признать. Или не признать. Не важно. Потому, что он мощную Систему выстроил за почти двадцать лет своей власти. И эта система пока работает.

И все эти санкции никак не меняют эту ситуацию. Вообще никак. А уж наши театрализованные акции тем более.

Новости Пора менять правила политических договорняков

Что касается Крыма, то Путину реально пофиг, признают ли ЕГО выборы на этой небольшой территории или нет. Вот пофиг ему. И тем, кто их не признает, им тоже пофиг. У них свои проблемы. Особенно в Европе. И весь мир понимает, что с легитимно избранным Путиным придётся иметь дело, даже если не всем это нравится.

А нам-то что до этого? Так и будем продолжать у всех клянчить деньги и жаловаться на Россию-агрессора, с которой прекрасно торгуем? Так это тупик...Бессмыслица.

Я считаю, что нам пора задуматься о своих Выборах. О своих кандидатах. О своих перспективах. О своём будущем. И о том, как строить свои отношения во внешнем мире. Пора уже избавляться от этих вечных комплексов и становиться субъектом международной политики, а не сторонними наблюдателями очередных выборов Путина...