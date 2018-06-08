Путин занят расчленением Украины – Пионтковский

Так называемая прямая линия с президентом РФ владимиром Путиным показала, что он намерен заниматься только геополитикой, а в центре нее – угроза расчленения Украины.

Об этом в своей статье на "Новом времени" пишет российский публицист Андрей Пионтковский.

"Этим он занят, об этом он думает с утра до вечера, а простые люди пусть продолжают стоять на коленях и просить что-то: как нам каждый день показывают на российских каналах", - отмечает он.

Также Пионтковский обращает внимание на то, что во время прямой линии в этом году в который раз Путин извергал свой бред о том, что русские и украинцы – это один народ.

"То есть, он отрицал существование украинского этноса. Потом он предупреждал "о больших угрозах украинской государственности". И некоторые "замечательные" армяне комментировали это как возвращение ко всеми забытой идее Новороссии. Вот такой жесткий угрожающий тон по отношению к Украине был лейтмотивом выступления Путина", - пишет публицист.

В то же время на формулировку касательно угроз государственности все обратили внимание.

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"Путин также разыграл спектакль с вопросом, который сам выбрал, хотя, возможно, даже сам и написал: о том, почему россияне признают президента Порошенко, в то время как Запад не признает президента Асада? Он ухмыльнулся и сказал, что это интересный вопрос. Но затем перешел к следующему: намекнул, что они готовы отказаться от признания президента Порошенко. Получается целый букет: нет украинского народа, нет украинского государства и нет украинского президента. Вот такое замечательное послание президента украинскому народу от, как он сам говорит, того же народа", - подчеркнул Пионтковский.

Напомним, накануне секретарь СНБО Александр Турчинов ответил Путину на его слова об Украине.