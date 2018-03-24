Путин вплотную займется Украиной: Жданов объяснил, чего ждать от Кремля

Президент России Владимир Путин после своего переизбрания не намерен провоцировать эскалацию конфликта на Донбассе, но Украине стоит ждать усиления политического давления Кремля и новых терактов.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.

"Большой эскалации не будет. В последние дни наблюдается увеличение обстрелов, но наступательных действий происходить не будет, только наращивание сил", - считает Жданов.

По его мнению, Путин "займется" Украиной после чемпионата мира по футболу в России, который будет проходить с 14 июня по 15 июля.

"Он вплотную займется политическим давлением на Украину, чтобы заставить нас выполнить минские договоренности в том контексте, в котором понимает их РФ – федерализация страны с широкими полномочиями субъектов федерации. Субъектов будет два – так называемые "ДНР" и "ЛНР" – с правом вето на решение внешнеполитических и внутриполитических вопросов", - отметил военный эксперт.

Жданов полагает, что Путин вряд ли решится на открытое использование военной силы против Украины, но не исключает терактов.

"К сожалению, на сегодняшний день у России самый основной, чуть ли не единственный действенный инструмент – это проведение террористических актов. Поэтому нам надо не ходить кругами, а заниматься нашими спецслужбами, их реформированием и подготовкой для антитеррористической деятельности", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Олег Жданов также заявил, что участие в выборах президента России жителей оккупированного Крыма делает Владимира Путина нелегитимным главой РФ.