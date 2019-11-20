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20 ноября • обновлено в 14:50
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"Симпатичный человек, искренний": Путин внезапно высказался о Зеленском

4.3т
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Президент России Владимир Путин заявил, что считает, что украинский президент Владимир Зеленский хочет изменить ситуацию в Украине к лучшему.

Об этом он сказал во время форума "Россия зовет", пишут "РИА.Новости". Путин отметил, что реальные шаги по разведению сил и средств на Донбассе были сделаны.

"Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Рассчитываю на то, что не будет возврата в "серые зоны", - сказал Путин.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Он добавил, что у него нет "никаких отношений" с Зеленским, он с ним никогда не встречался, лишь разговаривал по телефону.

При этом, по словам президента РФ, Зеленский сам заявил, что не знает, как изменить обстановку на Донбассе.

"Идеи пересмотра "Минска-2" неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины", - заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
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Карпов Стас
Карпов Стас
Думаю, Путин говорил искренне. Я тоже надеюсь, что Зеленский постарается урегулировать конфликт на Донбассе
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
це мабуть він (путін) про продаж Українських земель так зрадів що не втримався тай похвалив свого ставленика
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
kiy Valeriy, сами выбрали зелю, сами и расхлёбуйте.
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Ш. Олег
Ш. Олег
kiy Valeriy, а яка радiсть Путiну з того? Також менi незрозумiло, чому Ви вважаєте Зеленського його ставлеником. Думаєте, три чвертi українцiв зробили свiй вибiр виключно для того, щоб догодити президенту РФ? :)
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