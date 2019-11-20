"Симпатичный человек, искренний": Путин внезапно высказался о Зеленском

Президент России Владимир Путин заявил, что считает, что украинский президент Владимир Зеленский хочет изменить ситуацию в Украине к лучшему.

Об этом он сказал во время форума "Россия зовет", пишут "РИА.Новости". Путин отметил, что реальные шаги по разведению сил и средств на Донбассе были сделаны.

"Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Рассчитываю на то, что не будет возврата в "серые зоны", - сказал Путин.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Он добавил, что у него нет "никаких отношений" с Зеленским, он с ним никогда не встречался, лишь разговаривал по телефону.

При этом, по словам президента РФ, Зеленский сам заявил, что не знает, как изменить обстановку на Донбассе.

"Идеи пересмотра "Минска-2" неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины", - заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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