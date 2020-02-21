Президент России Владимир Путин заявил, что отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией.

Соответствующие слова прозвучали в интервью журналисту ТАСС. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина: а) она многонациональна и должна быть федеративным государством и б) выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете почему? Потому что у них в табели о рангах самое главное не забота об интересах украинского народа", – сказал Путин.

Он добавил, в результате разрыва отношений с Россией "утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны".

"Ну, какой же здесь интерес? Всемирный банк требует прекратить перекрестное субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпат. Скоро Карпаты все лысые будут. Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества. Зачем же этого было лишаться? Зачем это все нужно было выбрасывать, ради чего?" – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал