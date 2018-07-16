Путин указал Трампу на недоработку по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждался украинский вопрос.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важности реализации Минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу. Особое внимание уделили экономике. Интерес сотрудничества есть", – сказал он на пресс-конференции по результатам встречи.

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По его словам, обсуждались кризисы, стабильность, угроза терроризма, преступность и экономические риски. Путин добавил, что холодная война закончилась, острого противостояния нет.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки.