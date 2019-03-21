"Путин попал в ловушку!" Портников рассказал о хитром плане США по Крыму

Россия, аннексировав Крым, нарушила суверенитет своих общепризнанных границ, чем угодила в ловушку, которую создал президент США Барак Обама.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, отметив, что сейчас РФ находится в затруднительном положении.

"Вот поэтому американцы не хотели жестко давить, когда Россия оккупировала Крым. Ведь Штаты не считали, что президент РФ Владимир Путин удовлетворится Крымом и дальше не пойдет. А потому что им было важно, чтобы Путин попал в ловушку", – пояснил Портников.

Журналист добавил, что оккупированный полуостров стал для главы Кремля тяжелой ношей.

"Путин напоминает мне персонажа сказки украинского писателя Всеволода Нестайко пана Морока, который был Министром тьмы при королеве Ночи. После того, как Морока посадили в сосуд, где отображался солнечный свет, он не мог уже от туда выбраться. И вот Крым тоже стал для Путина таким сосудом. Он по нему бегает, но как решить эту проблему совершенно не ясно. Россия, в отличие от Украины, – это государство, которое существует в международно непризнанных границах", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников рассказал, что первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков готовил отделение полуострова от Украины.

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